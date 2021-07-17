Galatasaray'da beklenen transferler PSV maçına yetişmedi! Fatih Terim düşünceli...

Rachid Ghezzal, Alioski, Larsen, Berkan Kutlu, Gedson Fernandes ve Stanciu ile temasta olan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, PSV maçı planlarını mevcut kadro üzerinden yapmaya başladı.
PSV mücadelesinde savunmanın sağında Alpaslan Öztürk, solunda Ömer görev yapacak. Gedson Fernandes'in yerine takım içinden çözüm bulundu ve Sofiane Feghouli 8 numara rolüne soyundu.
Terim, hazırlık maçlarında kaptanlık pazubandıyla motive ettiği Feghouli'den orta sahanın merkezinde faydalanacak.
ASLAN'DA 2 KORONA VAKASI!
21 Temmuz'da PSV ile oynanacak Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu maçı hazırlıklarını sürdüren G.Saray'a kötü haber geldi. Tüm takıma Koronavirüs testi yapıldığını belirten sarı-kırmızılılar, iki futbolcusunun pozitif çıktığını açıkladı.
Bu oyunculardan birinin genç biri isim, diğerinin de sağ bek mevkiindeki bir futbolcu olduğu öğrenildi.