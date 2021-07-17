Giriş Tarihi: 17.7.2021 10:24 Son Güncelleme: 17.7.2021 10:39

Galatasaray'da beklenen transferler PSV maçına yetişmedi! Fatih Terim düşünceli...

Galatasaray'da mali şartlar transferlerin gecikmesine neden oldu. Sağ bek, stoper, sol bek, orta saha ve 10 numara takviyesi planlayan sarı-kırmızılı kulüp, bir yandan oyuncularla görüşmelerini sürdürürken, diğer yandan pazarlıkta olduğu kulüpleri indirime zorluyor.

Rachid Ghezzal, Alioski, Larsen, Berkan Kutlu, Gedson Fernandes ve Stanciu ile temasta olan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, PSV maçı planlarını mevcut kadro üzerinden yapmaya başladı.

PSV mücadelesinde savunmanın sağında Alpaslan Öztürk, solunda Ömer görev yapacak. Gedson Fernandes'in yerine takım içinden çözüm bulundu ve Sofiane Feghouli 8 numara rolüne soyundu.