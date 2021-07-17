Hayaller Larsen-Alioski-Gedson Gerçekler Alpaslan-Ömer-Feghouli

Mali şartlar transferlerin gecikmesine neden oldu. Sağ bek, stoper, sol bek, orta saha ve 10 numara takviyesi planlayan sarı-kırmızılı kulüp, bir yandan oyuncularla görüşmelerini sürdürürken, diğer yandan pazarlıkta olduğu kulüpleri indirime zorluyor. Rachid Ghezzal,Alioski, Larsen, Berkan Kutlu,Gedson Fernandes ve Stanciu ile temasta olan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, PSV maçı planlarını mevcut kadro üzerinden yapmaya başladı. PSV mücadelesinde savunmanınsağında Alpaslan Öztürk, solunda Ömergörev yapacak. Gedson Fernandes'inyerine takım içinden çözüm bulundu veSofiane Feghouli 8 numara rolüne soyundu. Terim, hazırlık maçlarında kaptanlık pazubandıyla motive ettiği Feghouli'den orta sahanın merkezinde faydalanacak.
ASLAN'DA 2 KORONA
21 Temmuz'da PSV ile oynanacak Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu maçı hazırlıklarını sürdüren G.Saray'a kötü haber geldi. Tüm takıma Koronavirüs testi yapıldığını belirten sarı-kırmızılılar, iki futbolcusunun pozitif çıktığını açıkladı. Bu oyunculardan birinin genç bri isim, diğerinin de sağ bek mevkiindeki bir futbolcu olduğu öğrenildi.