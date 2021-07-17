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Giriş Tarihi: 17.7.2021

Hayaller Larsen-Alioski-Gedson Gerçekler Alpaslan-Ömer-Feghouli

MEHMET ÖZCAN
Hayaller Larsen-Alioski-Gedson Gerçekler Alpaslan-Ömer-Feghouli
Mali şartlar transferlerin gecikmesine neden oldu. Sağ bek, stoper, sol bek, orta saha ve 10 numara takviyesi planlayan sarı-kırmızılı kulüp, bir yandan oyuncularla görüşmelerini sürdürürken, diğer yandan pazarlıkta olduğu kulüpleri indirime zorluyor. Rachid Ghezzal, Alioski, Larsen, Berkan Kutlu, Gedson Fernandes ve Stanciu ile temasta olan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, PSV maçı planlarını mevcut kadro üzerinden yapmaya başladı. PSV mücadelesinde savunmanın sağında Alpaslan Öztürk, solunda Ömer görev yapacak. Gedson Fernandes'in yerine takım içinden çözüm bulundu ve Sofiane Feghouli 8 numara rolüne soyundu. Terim, hazırlık maçlarında kaptanlık pazubandıyla motive ettiği Feghouli'den orta sahanın merkezinde faydalanacak.



ASLAN'DA 2 KORONA
21 Temmuz'da PSV ile oynanacak Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu maçı hazırlıklarını sürdüren G.Saray'a kötü haber geldi. Tüm takıma Koronavirüs testi yapıldığını belirten sarı-kırmızılılar, iki futbolcusunun pozitif çıktığını açıkladı. Bu oyunculardan birinin genç bri isim, diğerinin de sağ bek mevkiindeki bir futbolcu olduğu öğrenildi.

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Hayaller Larsen-Alioski-Gedson Gerçekler Alpaslan-Ömer-Feghouli
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