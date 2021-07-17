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Giriş Tarihi: 17.7.2021 11:01

Kayserispor Alibec’i kiralık gönderdi!

İHA
Kayserispor Alibec’i kiralık gönderdi!

Hes Kablo Kayserispor, Rumen futbolcusu Denis Alibec’i verdi. Kayserispor forması ile 15 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası olmak üzere 17 maça çıkan ve 3 gol atan Rumen milli futbolcu, sakatlığından ötürü uzun süre oynayamamıştı.

Süper Lig takımlarından Hes Kablo Kayserispor transfer çalışmalarını sürdürüyor. Son olarak İbrahim Akdağ'ı kadrosuna katan sarı kırmızılı ekip, Rumen futbolcusu Denis Alibec'i de başka takıma gönderdi. Hes Kablo Kayserispor, forvet futbolcusunu Romanya'nın Cluj takımına kiralık olarak verdi.

Sarı kırmızılı ekip, Haziran 2023 tarihine kadar sözleşmesi bulunan oyuncuyu satın alma opsiyonlu olarak verdi. 30 yaşındaki forvet futbolcusu, geçen sezon başında Romanya'nın Astra Giurgiu takımından transfer edilmişti.

Kayserispor forması ile 15 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası olmak üzere 17 maça çıkan ve 3 gol atan Rumen milli futbolcu, sakatlığından ötürü uzun süre oynayamamıştı.

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Kayserispor Alibec’i kiralık gönderdi!
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