Kazenga LuaLua'dan Süper Lig iddiası!

Taraftarlarla olan ilişkisine yönelik de tecrübeli futbolcu, "Bence oynayış şeklimi seviyorlar. Taraftarlarla iyi bir ilişkiniz olabilmesi için özellikle sizi seviyorlarsa stadyumda izlediklerinde mutlu oldukları bir şeyleri yapıyor olmalısınız. Bu sebeple, oynadığım bütün takımlarda taraftarla aramda hep iyi bir ilişkim oldu çünkü futbol oynayış biçimimden keyif alıyorlardı. Benim için futbol oynamak; taraftarları heyecanlandırmaktır, taraftarları mutlu etmektir." değerlendirmesinde bulundu.

Bu sezonki hedefi için de LuaLua, "Hedefim, takımı ait olduğu yere, Süper Lig'e tekrar taşımak. Takımda olan herkes ve futbolcular için ortak bir hedef olmalı. Benim bu sezonki tek hedefim takımımı Süper Lig'de görmek." diye konuştu.