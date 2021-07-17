Kılıçdaroğlu’na tepki!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan TFF ile Süper Lig kulüpleri arasındaki gerilim hakkında yorum yapınca sert bir karşılık aldı. Twitter'dan, "TFF yönetimine ve Katarlı Bein'in satın aldığı Digiturk'e takımlarımızın haklı isyanı devam ediyor. Takımlarımızın ve Türk futbolunun yanındayım, mücadelelerine elimden gelen desteği vereceğim" mesajını paylaşan Kılıçdaroğlu'na Kulüpler Birliği jet hızıyla tepki gösterdi. Yapılan açıklamada, "Futbol dışı kurum ve kuruluşlarınfutbolla alakalı olarak görüş bildirmelerikonuyu farklı yerlere taşımaktadırve bu durumu sorunlarımızınçözümüneyönelik faydalıbir davranış olarakgörmemekteyiz.Futbolunproblemlerininyine futbolun paydaşları tarafındançözülmesi gerektiğine inanmaktayız" ifadesi kullanıldı ve 'sporu seçim malzemesi yapmaması' mesajı sert bir üslupla verildi.