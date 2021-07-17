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Giriş Tarihi: 17.7.2021

Kılıçdaroğlu’na tepki!

Kılıçdaroğlu’na tepki!
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan TFF ile Süper Lig kulüpleri arasındaki gerilim hakkında yorum yapınca sert bir karşılık aldı. Twitter'dan, "TFF yönetimine ve Katarlı Bein'in satın aldığı Digiturk'e takımlarımızın haklı isyanı devam ediyor. Takımlarımızın ve Türk futbolunun yanındayım, mücadelelerine elimden gelen desteği vereceğim" mesajını paylaşan Kılıçdaroğlu'na Kulüpler Birliği jet hızıyla tepki gösterdi. Yapılan açıklamada, "Futbol dışı kurum ve kuruluşların futbolla alakalı olarak görüş bildirmeleri konuyu farklı yerlere taşımaktadır ve bu durumu sorunlarımızın çözümüne yönelik faydalı bir davranış olarak görmemekteyiz. Futbolun problemlerinin yine futbolun paydaşları tarafından çözülmesi gerektiğine inanmaktayız" ifadesi kullanıldı ve 'sporu seçim malzemesi yapmaması' mesajı sert bir üslupla verildi.

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Kılıçdaroğlu’na tepki!
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