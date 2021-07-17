Oğulcan krizi büyüyor

TFF’nin Oğulcan Çağlayan’a lisans çıkarmaması sonrası tartışmalar yeniden alevlendi. Önce G.Saray konuya tepki gösterdi, ardından da Rizespor ve TFF açıklama yaptı
Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray'ın 25 yaşındaki oyuncusu Oğulcan Çağlayan'a lisans çıkarmayınca tartışmalar yeniden alevlendi. Geçtiğimiz sezon Oğulcan'ın, Rizespor ile sözleşmesini feshederek sarı-kırmızılılara transfer olmasının ardından Karadeniz ekibi, TFF'ye başvurmuştu. Oyuncunun, kontratını haksız şekilde feshettiğini belirten mavi-yeşilliler, bu transferin usulsüz olduğunu ifade etmişti. TFF de G.Saray'a 1.2milyon Euro, Oğulcan'a da 506 bin275 TL ile 6 maçtan men cezası vermiş,daha sonra bu 6 maç 3'e indirilmişti. Aslan bu konuyu Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşıyıp ret yanıtı alınca, temyize gitti. Bu dava sürerken Rize, Oğulcan'ın lisansının vize edilmemesini talep etti. Bu istek kabul gördü ve lisansı çıkarılmayan oyuncu, UEFA listesindeyer alamayınca PSV maçı kadrosunadahil olamadı. G.Saray bu duruma tepki gösterirken başkan yardımcısı Rezan Epözdemir, "Futbolcumuzun lisans işlemlerinin tamamlanabilmesi için TFF'ye başvurulmuştur. Ne yazıkki, dört gündür yapılan bütün görüşmelererağmen TFF konuyu kararabağlamamak için toplanmamaktadır. TFF'nin böylesi bir tavrının hukuksuz ve iyi niyetten uzak olduğu kanaatindeyiz" dedi. Rizespor da "Yargılamadevam ettiği için bu aşamada konuyadair açıklama yapmanındoğru olmadığınıdüşünmekle birlikte,kararları yakinentakip etmekteyiz" ifadelerini kullandı. TFF de şu açıklamayı yaptı: "Galatasaray temsilcilerini, TFF ile Yargı Kurullarını baskı altına almaya yönelik sürdürdükleri, eleştiri mahiyetinin ötesindeki değerlendirmelerden kaçınmaya davet ediyoruz. TFFKanun, Statü ve Talimatları açık olupTFF Yönetim Kurulu ile tüm kurulları,kararlarını bu çerçevede ve şeffaf birşekilde vermektedir."