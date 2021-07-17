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Giriş Tarihi: 17.7.2021

Oğulcan krizi büyüyor

Oğulcan krizi büyüyor

TFF’nin Oğulcan Çağlayan’a lisans çıkarmaması sonrası tartışmalar yeniden alevlendi. Önce G.Saray konuya tepki gösterdi, ardından da Rizespor ve TFF açıklama yaptı

Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray'ın 25 yaşındaki oyuncusu Oğulcan Çağlayan'a lisans çıkarmayınca tartışmalar yeniden alevlendi. Geçtiğimiz sezon Oğulcan'ın, Rizespor ile sözleşmesini feshederek sarı-kırmızılılara transfer olmasının ardından Karadeniz ekibi, TFF'ye başvurmuştu. Oyuncunun, kontratını haksız şekilde feshettiğini belirten mavi-yeşilliler, bu transferin usulsüz olduğunu ifade etmişti. TFF de G.Saray'a 1.2 milyon Euro, Oğulcan'a da 506 bin 275 TL ile 6 maçtan men cezası vermiş, daha sonra bu 6 maç 3'e indirilmişti. Aslan bu konuyu Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşıyıp ret yanıtı alınca, temyize gitti. Bu dava sürerken Rize, Oğulcan'ın lisansının vize edilmemesini talep etti. Bu istek kabul gördü ve lisansı çıkarılmayan oyuncu, UEFA listesinde yer alamayınca PSV maçı kadrosuna dahil olamadı. G.Saray bu duruma tepki gösterirken başkan yardımcısı Rezan Epözdemir, "Futbolcumuzun lisans işlemlerinin tamamlanabilmesi için TFF'ye başvurulmuştur. Ne yazık ki, dört gündür yapılan bütün görüşmelere rağmen TFF konuyu karara bağlamamak için toplanmamaktadır. TFF'nin böylesi bir tavrının hukuksuz ve iyi niyetten uzak olduğu kanaatindeyiz" dedi. Rizespor da "Yargılama devam ettiği için bu aşamada konuya dair açıklama yapmanın doğru olmadığını düşünmekle birlikte, kararları yakinen takip etmekteyiz" ifadelerini kullandı. TFF de şu açıklamayı yaptı: "Galatasaray temsilcilerini, TFF ile Yargı Kurullarını baskı altına almaya yönelik sürdürdükleri, eleştiri mahiyetinin ötesindeki değerlendirmelerden kaçınmaya davet ediyoruz. TFF Kanun, Statü ve Talimatları açık olup TFF Yönetim Kurulu ile tüm kurulları, kararlarını bu çerçevede ve şeffaf bir şekilde vermektedir."

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Oğulcan krizi büyüyor
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