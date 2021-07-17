Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Beşiktaş kaleye takviye yapıyor! Mert Günok'a teklif yapılacak...
Giriş Tarihi: 17.7.2021 21:54 Son Güncelleme: 17.7.2021 21:59

Son dakika: Beşiktaş kaleye takviye yapıyor! Mert Günok'a teklif yapılacak...

Son dakika: Beşiktaş kaleye takviye yapıyor! Mert Günok'a teklif yapılacak...

Son dakika haberi... Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi, Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda kayıp yaşamadan yola devam etmek isteyen Beşiktaş, bol rotasyonlu bir kadro kurmanın peşinde. Siyah-beyazlılar, geçen yıl yıldızlaşan Ersin Destanoğlu'nun satılması söz konusu olunca Mert Günok için devreye girmişti. Beşiktaş yönetimi, deneyimli kaleciye resmi teklif yapmak için hazırlanıyor.

Gelecek sezonun kadrosu için çalışmlarını sürdüren Beşiktaş'ın, Alex Teixeira'yı önümüzdeki hafta kadroya katması bekleniyor. Brezilyalı yıldızın transferinde sona gelen siyah-beyazlılar, son detayları görüşüyor. Teixeira'nın yanısıra çalışmalarına devam eden yönetim, kaleci takviyesi kararı aldı.

Geçtiğimiz yıl yıldızı parlayan genç kaleci Ersin Destanoğlu için Avrupa kulüplerinin ilgilendiği biliniyordu. Genç oyuncunun satılması gündeme gelince kaleci takviyesi kararı alan Beşiktaş, Mert Günok için çalışmalarını hızlandırdı.

A Spor'un son dakika haberine göre, Başakşehir ve milli takımın deneyimli kalecisi Mert Günok'a transfer teklifi yapmaya hazırlanan Beşiktaş, Başakşehir yönetimiyle iletişim kuracak.

A Spor muhabiri Sercan Dikme, Mert Günok'un da Beşiktaş'ı istediği ve resmi teklif yapılacağını ifade etti. Bonservis bedelinin ise 1 milyon Euro civarında olacağını kaydetti.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Büyükşen cinayetinin perde arkası ortaya çıktı! Parayla tutulan kiralık katiller yanlış eve girdi
SON DAKİKA: İstanbul’da hissedilen deprem! Tekirdağ Yeniköy’de deprem oldu! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
Son dakika: Ümitcan Uygun tahliye oldu! Aleyna Çakır'ın ailesinin avukatından çok sert açıklama: Söylenecek söz kalmadı...
İstanbul'u bile geri bıraktılar: Bu şehirlerde konut alan yaşadı! Kira artış rekoru kırıldı
Son dakika: Fenerbahçe’de yaprak dökümü! Vitor Pereira 5 oyuncunun biletini kesti…
Resmi Gazete'de yayımlandı! Tapu yönetmeliklerinde değişiklik
Son dakika: Galatasaray anlaştı derken Alioski Fenerbahçe'ye geliyor! Sezonun ilk çalımı
Son dakika haberi: Süper Lig'i karıştıracak transfer! Trabzonspor istedi, Fenerbahçe alıyor
Son dakika: Galatasaray ve Fenerbahçe’yi transfer yarışına sokmuştu! Brezilyalı yıldız Paulinho kararını verdi…
Neslihan Atagül'ün eşi Kadir Doğulu ile Serra Arıtürk'ün samimi halleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Kadir Doğulu'dan açıklama geldi
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Beşiktaş kaleye takviye yapıyor! Mert Günok'a teklif yapılacak...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA