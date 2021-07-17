Son dakika: Beşiktaş kaleye takviye yapıyor! Mert Günok'a teklif yapılacak...

Gelecek sezonun kadrosu için çalışmlarını sürdüren Beşiktaş'ın, Alex Teixeira'yı önümüzdeki hafta kadroya katması bekleniyor. Brezilyalı yıldızın transferinde sona gelen siyah-beyazlılar, son detayları görüşüyor. Teixeira'nın yanısıra çalışmalarına devam eden yönetim, kaleci takviyesi kararı aldı.
Geçtiğimiz yıl yıldızı parlayan genç kaleci Ersin Destanoğlu için Avrupa kulüplerinin ilgilendiği biliniyordu. Genç oyuncunun satılması gündeme gelince kaleci takviyesi kararı alan Beşiktaş, Mert Günok için çalışmalarını hızlandırdı.
A Spor'un son dakika haberine göre, Başakşehir ve milli takımın deneyimli kalecisi Mert Günok'a transfer teklifi yapmaya hazırlanan Beşiktaş, Başakşehir yönetimiyle iletişim kuracak.
A Spor muhabiri Sercan Dikme, Mert Günok'un da Beşiktaş'ı istediği ve resmi teklif yapılacağını ifade etti. Bonservis bedelinin ise 1 milyon Euro civarında olacağını kaydetti.