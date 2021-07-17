Son dakika: Fenerbahçe’de yaprak dökümü! Vitor Pereira 5 oyuncunun biletini kesti…

Emre Belözoğlu'yla yola devam edilmeyeceğinin açıklanmasının ardından uzun süre boyunca teknik direktör arayışlarını sürdüren sarı-lacivertliler, 2015-2016 sezonunda da takımı çalıştıran Vitor Pereira ile anlaşma sağladı.
Deneyimli teknik adam, Fenerbahçe'de yarım kalan hikayesini tamamlayacağını belirtirken, anlaşma sağlanır sağlanmaz Topuk Yaylası kampına geçti.
Kampın ikinci etabını ise Slovenya'da geçirecek olan Fenerbahçe'de bileti kesilen isimler belli oldu. A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul, Fenerbahçe'de yaşanan son gelişmeleri anlattı.
Yeni gelecek isimlerin öncesinde ayrılacak isimlerin belli olduğu sarı-lacivertlilerde, yabancı oyuncuların fazlalığı nedeniyle 5-6 isimle yollar ayrılacak.
İşte Ahmet Selim Kul'un açıklamaları…
Vitor Pereira, Fenerbahçe yönetiminden 2 transfer istedi. Sezon boyunca 3-4-3 taktiğini kullanacak. İlle de bir sağ bek transferi olacak diye bir durum söz konusu değil. Maksimum 3-4 transfer yapılacak.
"SADECE PAULİNHO DEĞİL…"
Fenerbahçe, sadece Paulinho'yu değil bonservisi elinde olan kalburüstü tüm oyuncuları takip ediyor. Paulinho'nun istekleri yüksek. Brezilya basınının yazdığı gibi anlaşma olduğu gibi bir durum yok.
Fenerbahçe forvet transferinde acele etmiyor ancak Samatta'nın yerine başka bir isim göreceğiz. Perotti ile yolların ayrılması bekleniyor. Beklentim bir forvet ve bir sol açık transferi yapılacağı yönünde.
"MESUT ÖZİL OLUMLU TEPKİ ALDI"
Nabil Dirar'ın şimdilik kadroda çok fazla düşünüldüğünü sanmıyorum. Ancak maaşı yüksek ve 1 yıllık sözleşmesi var. Eskisinden daha fit durumda. Günler ilerledikçe belki de kadroda düşünülebilir.
Mesut Özil ilk geldiğinde fiziksel olarak çok güçsüz gözüküyordu. Şimdi Samandıra'dan itibaren bir dakika bile kaçırmadan tüm idmanlara katıldı. Hazırlık maçında da performansını iyi bulduk. Pereira en çok olumlu tepkiyi Mesut'a verdi.
BİLETİ KESİLENLER…
Fenerbahçe'de transfer işini yürütenler, mesaisini takımdan ayrılacak oyunculara harcıyor. 5-6 yabancı oyuncuyla yollar ayrılacak. Vitor Pereira, Zanka, Lemos, Ademi, Dirar, Perotti ile yolların ayrılmasını istedi. Zajc konusu net değil. Tisserand belirsiz. Slovenya kampı öncesi birkaç ismin dışarıda kalacağını düşünüyorum.