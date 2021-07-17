Son dakika: Fenerbahçe’de yaprak dökümü! Vitor Pereira 5 oyuncunun biletini kesti…

"SADECE PAULİNHO DEĞİL…"

Fenerbahçe, sadece Paulinho'yu değil bonservisi elinde olan kalburüstü tüm oyuncuları takip ediyor. Paulinho'nun istekleri yüksek. Brezilya basınının yazdığı gibi anlaşma olduğu gibi bir durum yok.