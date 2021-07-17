Son dakika: Fenerbahçe'den Kaan Ayhan bombası!

Fenerbahçe'de Gökhan Gönül'ün takımdan ayrılması sonrasında savunmanın sağına takviye çalışmaları devam ediyor. Sarı- Lacivertli yönetim, arayışlarını sürdürürken gündeme sürpriz bir isim geldi... Fenerbahçe'nin Kaan Ayhan'ın peşinde olduğu öğrenildi.

Takvim'in haberine göre; Yeni sezonda takımı 3'lü savunmayla oynatmayı planlayan Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira'nın da milli yıldızı takımda görmeyi çok istediği bildirildi…

EZELİ RAKİPLERİ DE İSTEDİ

İstanbul'da tatilini sürdüren Kaan Ayhan da Süper Lig'de oynamaya sıcak bakıyor. Yıldız oyuncunun ismi F.Bahçe'nin ezeli rakipleri G.Saray ve Beşiktaş'la da anıldı. 26 yaşındaki oyuncunun piyasa değeri 6 milyon Euro...

Stoper mevkisinde görev yapan Kaan Ayhan, orta alanda da forma giyebiliyor. Sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor. Kaan Ayhan, İtalya Ligi takımlarından Sasssuolo'da forma giyiyor. Ancak milli yıldız Çizme'de mutlu değil. Takımdan ayrılmak istiyor