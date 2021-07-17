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Giriş Tarihi: 17.7.2021 09:18

Son dakika: Fenerbahçe'den Kaan Ayhan bombası!

Son dakika: Fenerbahçe'den Kaan Ayhan bombası!

Yeni sezonda üçlü savunma ile oynayacak Fenerbahçe savunmanın sağına Kaan Ayhan’ı monte etmeyi planlıyor. Yönetim, milli yıldızın transferi için çalışmalara başladı.

Fenerbahçe'de Gökhan Gönül'ün takımdan ayrılması sonrasında savunmanın sağına takviye çalışmaları devam ediyor. Sarı- Lacivertli yönetim, arayışlarını sürdürürken gündeme sürpriz bir isim geldi... Fenerbahçe'nin Kaan Ayhan'ın peşinde olduğu öğrenildi.

Takvim'in haberine göre; Yeni sezonda takımı 3'lü savunmayla oynatmayı planlayan Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira'nın da milli yıldızı takımda görmeyi çok istediği bildirildi…

EZELİ RAKİPLERİ DE İSTEDİ
İstanbul'da tatilini sürdüren Kaan Ayhan da Süper Lig'de oynamaya sıcak bakıyor. Yıldız oyuncunun ismi F.Bahçe'nin ezeli rakipleri G.Saray ve Beşiktaş'la da anıldı. 26 yaşındaki oyuncunun piyasa değeri 6 milyon Euro...

Stoper mevkisinde görev yapan Kaan Ayhan, orta alanda da forma giyebiliyor. Sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor. Kaan Ayhan, İtalya Ligi takımlarından Sasssuolo'da forma giyiyor. Ancak milli yıldız Çizme'de mutlu değil. Takımdan ayrılmak istiyor

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Son dakika: Fenerbahçe'den Kaan Ayhan bombası!
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