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Giriş Tarihi: 17.7.2021 15:37 Son Güncelleme: 17.7.2021 15:42

Son dakika: Galatasaray Ghezzal'da sona geldi, Alioski'den vazgeçti!

Son dakika: Galatasaray Ghezzal'da sona geldi, Alioski'den vazgeçti!

Son dakika haberi... Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, geçen sezon Beşiktaş'ta şampiyonluğun baş mimarlarından olan Rachid Ghezzal transferinde sona geldi. Sarı-kırmızılılar, sol bek pozisyonu için görüştüğü Makedon Ezgjan c transferinde ise oyuncunun maddi isteklerinden dolayı vazgeçti.

Son dakika haberi... Şampiyonlar Ligi 2. ön elemesinde Hollanda ekibi PSV ile karşılaşacak Galatasaray, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılıların transfer hedefindeki Rachid Ghezzal ve Ezgjan Alioski transferlerinde sıcak gelişmeler yaşanadı. Galatasaray'dan son gelişmeleri A Spor muhabiri Emre Kaplan aktardı.

Ghezzal konusunda Galatasaray daha avantajlı konuma geçti. Sarı-kırmızılılar, Cezayirli yıldızla anlaştı ve bonservis konusunda kulübü Leicester City ile ödeme planıyla ilgili görüşmeler sürüyor.

Yıllık ücret konusunda anlaşma tamam. Bu transferde hedef Ghezzal'ı Şampiyonlar Ligi ön elemesinde oynanacak PSV maçı kadrosuna dahil edebilmek.

Galatasaray, sol bek konusunda ise Makedon oyuncu Alioski ile transfer döneminin başından beri görüşüyordu. Makedon oyuncu, yıllık ücret ve imza parası yüksek rakamlar talep edince Sarı-kırmızılılar transferden vazgeçti.

Alioski tarafı 2.5 milyon euro yıllık ücret istedi ve sürecin çok uzaması nedeniyle transfer görüşmeleri sona erdi.

Galatasaray için sol bek olarak maliyeti daha uygun olan Hollandalı Patrick Van Aanholt ismi öne çıkıyor. PSG'den Layvin Kurzawa ise oyuncunun Türkiye'ye sıcak bakmaması nedeniyle zor gözüküyor.

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Son dakika: Galatasaray Ghezzal'da sona geldi, Alioski'den vazgeçti!
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