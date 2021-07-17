Son dakika: Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılan Yarmolenko’nun menajeri konuştu! “İki takımla…”

Son dakika… Yaz transfer döneminde adı sıkça Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılan ve görüşmelerin yapıldığı iddia edilen Andriy Yarmolenko'nun menajerinden transfer açıklaması geldi. Ukrayna Milli Takımı'nda EURO 2020'de göze çarpan bir performans sergileyen Yarmolenko'nun menajeri iddialar hakkında konuştu.
2018 yılında Borussia Dortmund'da 20 milyon Euro bonservis bedeliyle Premier Lig ekiplerinden West Ham United'a transfer olan Yarmolenko, daha önceki yıllarda da sıkça Süper Lig takımlarıyla anılıyordu.
31 yaşındaki yıldız oyuncu, 2020 Avrupa Şampiyonası'ndaki performansla birçok Avrupa takımını da etkilemişti. Ukrayna formasıyla çeyrek finale kadar yükselen Yarmolenko, 2 gol ve 2 asistlik katkısıyla ülkesinin başarılı isimleri arasındaydı.
Ukraynalı oyuncunun menajeri Vadim Shabliy, basında yer alan transfer dedikodularıyla ilgili konuştu. Shabliy, Yarmolenko için Fenerbahçe ve Galatasaray iddialarına açıklık getirdi.
Vadim Shabliy, hem Fenerbahçe hem de Galatasaray iddialarına şöyle yanıt verdi: "Fenerbahçe ya da Galatasaray ile görüşmemiz olmadı. Basında yer alan haberler gerçeği yansıtmıyor."
İki takımla görüşmeler yapıldığı iddialarını yalanlayan menajer, Yarmolenko'nun geleceği hakkında ipuçlarını paylaşmadı.
Premier Lig'de West Ham United formasıyla 54 maça çıkan Yarmolenko, 10 gol ve 6 asistlik bir performans göstermişti.