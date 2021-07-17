Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılan Yarmolenko’nun menajeri konuştu! “İki takımla…”
Giriş Tarihi: 17.7.2021 19:29 Son Güncelleme: 17.7.2021 19:34

Son dakika: Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılan Yarmolenko’nun menajeri konuştu! “İki takımla…”

Son dakika: Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılan Yarmolenko’nun menajeri konuştu! “İki takımla…”

Son dakika haberi… EURO 2020’de Ukrayna Milli Takımı’yla başarılı bir performans sergileyen 31 yaşındaki kanat oyuncusu Andriy Yarmolenko, Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılıyordu. Daha önceki transfer dönemlerinde de adı sıkça Süper Lig takımlarıyla yan yana gelen yıldız oyuncunun menajeri, transfer açıklaması yaptı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika… Yaz transfer döneminde adı sıkça Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılan ve görüşmelerin yapıldığı iddia edilen Andriy Yarmolenko'nun menajerinden transfer açıklaması geldi. Ukrayna Milli Takımı'nda EURO 2020'de göze çarpan bir performans sergileyen Yarmolenko'nun menajeri iddialar hakkında konuştu.

2018 yılında Borussia Dortmund'da 20 milyon Euro bonservis bedeliyle Premier Lig ekiplerinden West Ham United'a transfer olan Yarmolenko, daha önceki yıllarda da sıkça Süper Lig takımlarıyla anılıyordu.

31 yaşındaki yıldız oyuncu, 2020 Avrupa Şampiyonası'ndaki performansla birçok Avrupa takımını da etkilemişti. Ukrayna formasıyla çeyrek finale kadar yükselen Yarmolenko, 2 gol ve 2 asistlik katkısıyla ülkesinin başarılı isimleri arasındaydı.

Ukraynalı oyuncunun menajeri Vadim Shabliy, basında yer alan transfer dedikodularıyla ilgili konuştu. Shabliy, Yarmolenko için Fenerbahçe ve Galatasaray iddialarına açıklık getirdi.

Vadim Shabliy, hem Fenerbahçe hem de Galatasaray iddialarına şöyle yanıt verdi: "Fenerbahçe ya da Galatasaray ile görüşmemiz olmadı. Basında yer alan haberler gerçeği yansıtmıyor."

İki takımla görüşmeler yapıldığı iddialarını yalanlayan menajer, Yarmolenko'nun geleceği hakkında ipuçlarını paylaşmadı.

Premier Lig'de West Ham United formasıyla 54 maça çıkan Yarmolenko, 10 gol ve 6 asistlik bir performans göstermişti.

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Son dakika: Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılan Yarmolenko’nun menajeri konuştu! “İki takımla…”
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