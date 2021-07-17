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Giriş Tarihi: 17.7.2021 09:32 Son Güncelleme: 17.7.2021 09:34

Son dakika haberi: Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan Gedson Fernandes ve Kurzawa müjdesi

SPOR SERVİSİ
Son dakika haberi: Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan Gedson Fernandes ve Kurzawa müjdesi

Son dakika haberi... Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Gedson Fernandes ve Layvin Kurzawa için müjdeyi verdi. Benfica’da yaşanan başkan değişimi sonrasında Gedson transferinin geciktiğini belirten başkan Elmas, Layvin Kurzawa için de temasların sıklaştığını söyledi.

Transferin ilk adımlarını yerli oyuncular ile atan Galatasaray, dış transferde de hızlanmaya başlıyor. Aytaç Kara, Barış Alper Yılmaz ve Alpaslan Öztürk'ü alıp iç transferde de Arda Turan, Emre Akbaba, Ömer Bayram ve Emre Taşdemir ile sözleşme uzatan Galatasaray'da başkan Burak Elmas da transferle ilgili detayları paylaştı.

"GEDSON'UN KISA SÜREDE ARAMIZA KATILACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"
Benfica'daki başkan değişikliği nedeniyle Gedson transferinin geciktiğini belirten Elmas, "Oyuncuyla anlaşmıştık ancak Benfica'da adeta devrim oldu. Kısa sürede Gedson Fernandes'in aramıza katılacağını düşünüyorum. Oyuncu da gelmek istiyor" yorumunu yaptı.

"KURZAWA'YI BONSERVİSİYLE ALMAK İSTİYORUZ"
Veda eden Saracchi'nin yerine de çok sayıda isim ile görüşen sarı-kırmızılılarda öne çıkan Layvin Kurzawa… Başkan Elmas, PSG forması giyen 28 yaşındaki Fransız oyuncu üzerinde yoğunlaştıklarının altını çizip "Kurzawa istediğimiz bir oyuncu. Bonservisiyle almak istiyoruz. PSG kulübüyle görüşüyoruz" diyerek rotalarını açıkladı.

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Son dakika haberi: Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan Gedson Fernandes ve Kurzawa müjdesi
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