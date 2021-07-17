Transferin ilk adımlarını yerli oyuncular ile atan Galatasaray, dış transferde de hızlanmaya başlıyor. Aytaç Kara, Barış Alper Yılmaz ve Alpaslan Öztürk'ü alıp iç transferde de Arda Turan, Emre Akbaba, Ömer Bayram ve Emre Taşdemir ile sözleşme uzatan Galatasaray'da başkan Burak Elmas da transferle ilgili detayları paylaştı.