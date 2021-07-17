Transferin ilk adımlarını yerli oyuncular ile atan Galatasaray, dış transferde de hızlanmaya başlıyor. Aytaç Kara, Barış Alper Yılmaz ve Alpaslan Öztürk'ü alıp iç transferde de Arda Turan, Emre Akbaba, Ömer Bayram ve Emre Taşdemir ile sözleşme uzatan Galatasaray'da başkan Burak Elmas da transferle ilgili detayları paylaştı.
"GEDSON'UN KISA SÜREDE ARAMIZA KATILACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"
Benfica'daki başkan değişikliği nedeniyle Gedson transferinin geciktiğini belirten Elmas, "Oyuncuyla anlaşmıştık ancak Benfica'da adeta devrim oldu. Kısa sürede Gedson Fernandes'in aramıza katılacağını düşünüyorum. Oyuncu da gelmek istiyor" yorumunu yaptı.
"KURZAWA'YI BONSERVİSİYLE ALMAK İSTİYORUZ"
Veda eden Saracchi'nin yerine de çok sayıda isim ile görüşen sarı-kırmızılılarda öne çıkan Layvin Kurzawa… Başkan Elmas, PSG forması giyen 28 yaşındaki Fransız oyuncu üzerinde yoğunlaştıklarının altını çizip "Kurzawa istediğimiz bir oyuncu. Bonservisiyle almak istiyoruz. PSG kulübüyle görüşüyoruz" diyerek rotalarını açıkladı.