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Giriş Tarihi: 17.7.2021 14:46 Son Güncelleme: 17.7.2021 15:02

Son dakika haberi: Süper Lig'i karıştıracak transfer! Trabzonspor istedi, Fenerbahçe alıyor

SABAH.COM.TR SPOR
Son dakika: Süper Lig'i karıştıracak transfer! Trabzonspor istedi, Fenerbahçe alıyor

Son dakika haberi... Ezgjan Alioski, Hulk ve Kaan Ayhan transferlerinde sona geldiği yazılan Fenerbahçe için İtalya'dan bomba bir transfer iddiası geldi. Haberde Sarı-Lacivertliler'in Trabzonspor'un da istediği golcü oyuncu için harekete geçtiği belirtildi. İşte son dakika haberinin detayları...

Ezgjan Alioski, Hulk ve Kaan Ayhan transferlerinde sona geldiği yazılan Fenerbahçe için İtalya'dan bomba bir transfer iddiası geldi. Haberde Sarı-Lacivertliler'in Trabzonspor'un da istediği golcü oyuncu için harekete geçtiği belirtildi. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Süper Lig'i karıştıracak transfer! Trabzonspor istedi, Fenerbahçe alıyor

Başkan Ali Koç'un görev yaptığı 3 yılı da kupasız kapatan Fenerbahçe yeni sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla giriyor.

Son dakika: Süper Lig'i karıştıracak transfer! Trabzonspor istedi, Fenerbahçe alıyor

Eski teknik direktörü Vitor Pereira'yı göreve getiren Sarı-Lacivertliler şimdiye dek Steven Caulker ve Serdar Dursun'u transfer etmişti.

Son dakika: Süper Lig'i karıştıracak transfer! Trabzonspor istedi, Fenerbahçe alıyor

Fenerbahçe yeni sezon öncesi Michael Frey, Papiss Cisse, Harun Tekin ve Gökhan Gönül'le de yollarını ayırmıştı.

Son dakika: Süper Lig'i karıştıracak transfer! Trabzonspor istedi, Fenerbahçe alıyor

Kadrosunda 17 yabancı futbolcu bulunan Fenerbahçe'nin Tisserand, Lemos, Zanka, Novak, Zajc ve Perotti, Dirar ve Kemal Ademi gibi birçok ismi daha takımdan göndermesi bekleniyor.

Son dakika: Süper Lig'i karıştıracak transfer! Trabzonspor istedi, Fenerbahçe alıyor

'ALIOSKI BİTTİ' İDDİASI

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin sol bek için Makedon Ezgjan Alioski'nin transferini bitirdiği iddia edildi.

Son dakika: Süper Lig'i karıştıracak transfer! Trabzonspor istedi, Fenerbahçe alıyor

EURO 2020'de başarılı bir performans sergileyen 29 yaşındaki oyuncu ile Galatasaray ve Trabzonspor da yakından ilgileniyor.

Son dakika: Süper Lig'i karıştıracak transfer! Trabzonspor istedi, Fenerbahçe alıyor

Sarı-Lacivertliler'in ayrıca Hulk ve Kaan Ayhan transferinde de sona yaklaştığı belirtildi.

Son dakika: Süper Lig'i karıştıracak transfer! Trabzonspor istedi, Fenerbahçe alıyor

"FENERBAHÇE, CORNELIUS İÇİN YENİDEN GÖRÜŞMELERE BAŞLADI"

Bu arada ünlü İtalyan gazeteci Nicolo Schira ise golcü arayışını sürdüren Fenerbahçe ile ilgili çok konuşulacak bir iddiayı ortaya attı.

Son dakika: Süper Lig'i karıştıracak transfer! Trabzonspor istedi, Fenerbahçe alıyor

Schira, sosyal medya hesabından "Andreas Cornelius, Parma'dan ayrılacak.

Son dakika: Süper Lig'i karıştıracak transfer! Trabzonspor istedi, Fenerbahçe alıyor

Fenerbahçe, Danimarkalı forvetin menajeriyle görüşmelere yeniden başladı.

Son dakika: Süper Lig'i karıştıracak transfer! Trabzonspor istedi, Fenerbahçe alıyor

29 MAÇTA 1 GOL ATTI

Cornelius geçtiğimiz günlerde Trabzonspor'un cömert teklifini reddetmişti" ifadelerini kullandı.

Son dakika: Süper Lig'i karıştıracak transfer! Trabzonspor istedi, Fenerbahçe alıyor

EURO 2020'de 4 maçta forma giyen Danimarkalı golcü geçen sezon Parma'da 29 maçta 1 gol, 5 asistlik performans sergiledi.

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Son dakika haberi: Süper Lig'i karıştıracak transfer! Trabzonspor istedi, Fenerbahçe alıyor
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