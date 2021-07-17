Ezgjan Alioski, Hulk ve Kaan Ayhan transferlerinde sona geldiği yazılan Fenerbahçe için İtalya'dan bomba bir transfer iddiası geldi. Haberde Sarı-Lacivertliler'in Trabzonspor'un da istediği golcü oyuncu için harekete geçtiği belirtildi. İşte son dakika haberinin detayları...
Başkan Ali Koç'un görev yaptığı 3 yılı da kupasız kapatan Fenerbahçe yeni sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla giriyor.
Eski teknik direktörü Vitor Pereira'yı göreve getiren Sarı-Lacivertliler şimdiye dek Steven Caulker ve Serdar Dursun'u transfer etmişti.
Fenerbahçe yeni sezon öncesi Michael Frey, Papiss Cisse, Harun Tekin ve Gökhan Gönül'le de yollarını ayırmıştı.
Kadrosunda 17 yabancı futbolcu bulunan Fenerbahçe'nin Tisserand, Lemos, Zanka, Novak, Zajc ve Perotti, Dirar ve Kemal Ademi gibi birçok ismi daha takımdan göndermesi bekleniyor.
'ALIOSKI BİTTİ' İDDİASI
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin sol bek için Makedon Ezgjan Alioski'nin transferini bitirdiği iddia edildi.
EURO 2020'de başarılı bir performans sergileyen 29 yaşındaki oyuncu ile Galatasaray ve Trabzonspor da yakından ilgileniyor.
"FENERBAHÇE, CORNELIUS İÇİN YENİDEN GÖRÜŞMELERE BAŞLADI"
Bu arada ünlü İtalyan gazeteci Nicolo Schira ise golcü arayışını sürdüren Fenerbahçe ile ilgili çok konuşulacak bir iddiayı ortaya attı.
29 MAÇTA 1 GOL ATTI
Cornelius geçtiğimiz günlerde Trabzonspor'un cömert teklifini reddetmişti" ifadelerini kullandı.
EURO 2020'de 4 maçta forma giyen Danimarkalı golcü geçen sezon Parma'da 29 maçta 1 gol, 5 asistlik performans sergiledi.