Son dakika: Lazio antrenmanında Vedat Muriqi'e tepki! Sarri çıldırdı

"ANTRENMAN SAHASINI BOŞALTIRIM"

Bu tepki sonrası teknik direktör Maurizio Sarri adeta çileden çıktı ve hızla taraftarların yanına gitti. İtalyan teknik adam, "Eğer onun hakkında tek bir şey daha söylediğini duyarsam antrenman sahasını boşaltırım" ifadelerini kullandı.

"SARRI ONUN YANINDA, BAŞARILI OLMASI İÇİN BİR NEDEN DAHA"

Sarri'nin bu sözlerine destek veren bazı taraftarlar ise "Vedat şanssız bir sezondan geliyor, ancak bu hazırlık günlerinde başarılı olmak için maksimum düzeyde antrenman yapıyor. Sarri onun yanında. Bu Vedat'ın kendine güvenmesi ve başarılı olması için bir neden daha" yorumunu yaptı.

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