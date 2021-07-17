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Giriş Tarihi: 17.7.2021 17:28 Son Güncelleme: 17.7.2021 17:37

Son dakika: Lazio antrenmanında Vedat Muriqi'e tepki! Sarri çıldırdı

SABAH.COM.TR SPOR
Son dakika: Lazio antrenmanında Vedat Muriqi'e tepki! Sarri çıldırdı

Son dakika haberi... Serie A ekiplerinden Lazio'nun antrenmanında ortalık karıştı. Bir taraftarın Vedat Muriqi'e tepki göstermesi üzerine sinirlenen Sarri, "Eğer onun hakkında tek bir şey daha söylediğini duyarsam antrenman sahasını boşaltırım" ifadelerini kullandı.

Yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Serie A ekiplerinden Lazio'da sabah antrenmanı taraftara açık şekilde yaptı. Ancak taraftarlar Fenerbahçe'den 17.5 milyon Euro bonservis bedeliyle takıma gelen ve geçen sezonki performansı hayal kırıklığı yaratan Vedat Muriqi'e tepki gösterdi.

"ANTRENMAN SAHASINI BOŞALTIRIM"
Bu tepki sonrası teknik direktör Maurizio Sarri adeta çileden çıktı ve hızla taraftarların yanına gitti. İtalyan teknik adam, "Eğer onun hakkında tek bir şey daha söylediğini duyarsam antrenman sahasını boşaltırım" ifadelerini kullandı.

"SARRI ONUN YANINDA, BAŞARILI OLMASI İÇİN BİR NEDEN DAHA"
Sarri'nin bu sözlerine destek veren bazı taraftarlar ise "Vedat şanssız bir sezondan geliyor, ancak bu hazırlık günlerinde başarılı olmak için maksimum düzeyde antrenman yapıyor. Sarri onun yanında. Bu Vedat'ın kendine güvenmesi ve başarılı olması için bir neden daha" yorumunu yaptı.

Lazio teknik direktörü Maurizio Sarri'den taraftarlara Vedat Muriqi tepkisi!

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Son dakika: Lazio antrenmanında Vedat Muriqi'e tepki! Sarri çıldırdı
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