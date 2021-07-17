Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'da Sörloth defteri henüz kapanmadı

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Trabzonspor Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu, Türkiye'nin en değerli yerli oyuncularına sahip olduklarını ve ayrıca transfer ettikleri futbolcuların da değerlerine değer kattıklarını söyledi. Bordo-mavili kulübün transfer piyasasının 1 numaralı kulübü haline geldiğini vurgulayan Sağıroğlu, "Herkes bakalım bu yıl Trabzonspor'dan hangi yıldız çıkacak, kimin yıldızı parlayacak diye bekliyor. Altyapımızdan çıkan Yusuf Yazıcı'yı 17.5 milyon Euro'ya sattık" dedi ve şöyle devam etti: