Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'da Sörloth defteri henüz kapanmadı

Alexander Sörloth'un, Trabzonspor'a transferinde büyük rol oynadığı vatandaşı Trondsen ile Almanya'da bilardo oynarken fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşması heyecan yarattı.
Taraftarlar, Trondsen'e "Hazır gitmişken Sörloth'u al gel. Bize en büyük yararın Sörloth'u getirmek olur" gibi mesajlar yazdı.
BU TABLONUN EŞİ BENZERİ YOK
Trabzonspor Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu, Türkiye'nin en değerli yerli oyuncularına sahip olduklarını ve ayrıca transfer ettikleri futbolcuların da değerlerine değer kattıklarını söyledi. Bordo-mavili kulübün transfer piyasasının 1 numaralı kulübü haline geldiğini vurgulayan Sağıroğlu, "Herkes bakalım bu yıl Trabzonspor'dan hangi yıldız çıkacak, kimin yıldızı parlayacak diye bekliyor. Altyapımızdan çıkan Yusuf Yazıcı'yı 17.5 milyon Euro'ya sattık" dedi ve şöyle devam etti:
15 GENÇ KAMPTA
"Uğurcan Çakır'ın piyasa değeri ise 19 milyon Euro, Abdülkadir Ömür de 8.5 milyon Euro… Abdulkadir Parmak, Serkan Asan, Hüseyin Türkmen'in toplam piyasa değeri 7.5 milyon Euro. Altyapımızdan yetişen, sattığımız ve piyasası olan oyuncular 52 milyon Euro... Türk Lirası olarak 577 milyon TL. Ayrıca yeni oyuncular da geliyor. Bugün İstanbul kampımızda, altyapıdan yetişen 15 oyuncu var. Bu tablonun eşi benzeri yok."
DEĞERİMİZ 91 MİLYON EURO
Yabancılardan da kazandıklarını vurgulayan Sağıroğlu, "350 bin Euro'ya kiraladığımız Sörloth'u 10 milyon Euro'ya Leipzig'e sattık. Bugün Bakasetas'ın değeri 7 milyon Euro. Transferlerimize değer kattık ve katmaya devam ediyoruz. Nisan 2018'de seçildiğimiz gün sahadaki Trabzon'un değeri 52 milyon Euro'ydu. Bugün 90.9 milyon Euro. O günkü kurla baktığımızda 255 milyon TL olan Trabzonspor'un değeri bugün 918 milyon TL. Trabzonspor'un Borsa İstanbul'daki değeri de 1.4 milyar TL seviyelerini geçti" dedi.
LOCA SATIŞLARI BAŞLIYOR
Öte yandan Trabzonspor'da, 2021-22 sezonu için loca satışları başlıyor. Yapılan açıklamada, KDV dahil loca fiyatlarının BATI VIP 750 bin lira, köşe 400 bin lira, doğu 400 bin lira, kale arkalarının ise 150 bin lira olduğu kaydedildi. Ayrıca doğu tarafındaki locaların zeminin yükseltildiği, görüş açısının da iyileştirildiği belirtildi.