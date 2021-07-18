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Giriş Tarihi: 18.7.2021

2024’e kadar Fatih Terim

2024’e kadar Fatih Terim
Başkan seçilir seçilmez Fatih Terim'i Florya'ya görevinin başına çağıran Galatasaray Başkanı Burak Elmas, tecrübeli teknik adama 3 yıllık imza attırdı. İmparator'un 2024'e kadar uzattığı sözleşme Futbol Federasyonu'na bildirildi. Yeni yönetim artık mali şartlarla ilgili KAP açıklaması yapılmayacağını kaydetmişti. Her fırsatta Galatasaray ile para konuşmayacağını söyleyen tecrübeli çalıştırıcının, daha önce boş mukaveleye imza atarak kulübe gönderdiği, Başkan Elmas'ın ise sözleşmeye yıllık 3 milyon Euro yazdığı iddia edilmişti.

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2024’e kadar Fatih Terim
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