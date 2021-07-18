4 büyük takımın kadroları mercek altında! Salih iyi, Kenan vasat

MURAT ÖZBOSTAN sordu, ÖMER ÜRÜNDÜL yanıtladı



TEHDİTLERLE BİR YERE GİDİLMEZ

Kulüpler Birliği ile Futbol Federasyonu arasındaki restleşme devam ediyor. Süper Lig A.Ş. kurulabilir mi, kurulursa başarı olur mu.

Kulüpler, ligi ekonomik olarak yönetebilirler mi?

Ben kulüplerin müştereken Türkiye Futbol Federasyonu'na yaptıkları başvuruyu doğru bulmadım.

Futbol Federasyonu futbolun patronudur. Bu işler bu tarz tehditlerle bir yere gitmez.

O yüzden doğru yolu bulup, asgari müştereklerde uzlaşma sağlamaları gerekiyor. Ben yabancı transferinin azaltılmasını doğru bulmuyorum.

Nedeni de Avrupa'da hiçbir ligde böyle uygulamalar yok.

Ama Futbol Federasyonu bu kararı aldıysa da zorlamak da doğru değil. Ben Süper Lig A.Ş'nin kurulmasının başarılı olacağı görüşünde değilim.

ÇEBİ HAKLI AMA UYGULAMAK ZOR



Ahmet Nur Çebi "Kulüplerin, menajerlerin oyununa gelmemesi ve talip olduğumuz futbolcuların fiyatlarını arttırmamak için işbirliği yapmamız lazım" dedi. Herkes aynı oyunculara talip oluyor. Böyle bir şey olabilir mi? Aynı isimlerin dolaşıp durmasının nedeni başka alternatiflerin bulunamayışı. Bu nedenle kısır döngü devam ediyor. Ahmet Nur Çebi'nin söylediği doğru ama bunu uygulamak kolay ve doğru değil. Yabancı transferi yapmak mutlak bir başarı değil. Çünkü doğru seçimler başarıyı getirir. İlla oyuncu alalım diye veya yıldız olsun diye düşünmek büyük hatalara yol açıyor. En canlı örnek Falcao… Bu kadar parası garanti olan oyuncu gider mi? Veya bu kadar sakatlık problemi yaşayan futbolcuya ne kadar kaliteli olursa olsun talep olur mu? İşte Fenerbahçe yaptığı yanlış transferler yüzünden kadrosunu fazlasıyla doldurdu şimdi onlardan kurtulamıyor. Ama senelerdir aynı senaryo yaşandığı halde bu yanlıştan hiçbir zaman vazgeçmiyor.



ESKI MESUT ÖZİL'İ BEKLEMESİNLER

Mesut Özil'den bu sezon bir patlama bekliyor musunuz? Bu soruyu Fenerbahçe olarak değil bir dünya yıldızının performansı açısından soruyorum, Pereira ile Mesut Özil kendine gelebilir mi?

Benim için yıldız futbolcu, sahada ayağını mutlaka yere sağlam basmasıyla yıldızdır. Günümüzde bütün spor branşları üst düzey kondisyon istiyor. İşte tenisten örnek verelim. Djokovic, Roland Garros'ta yarı final ve finalde toplam 9 saat maç yaptı, o sıcağın altında.

Ayrıca son Avrupa Şampiyonası'nda nasıl takım halinde pres yapıldığını, her futbolcunun fizik olarak güçlü olduklarını gördük.

Mesut için de göreceğiz. Ama ben belli bir yaştan sonra yaklaşık 1.5 sene idman yapmamış, maç oynamamış bir oyuncunun eski gücünü yakalamasını mümkün görmüyorum



AYDINUS'UN DEVAM ETMESİ OLUMLU

Fırat Aydınus'un önümüzdeki sezon da devam etmesi için yorumunuz nedir? Performans olarak hak etti mi? Cüneyt Çakır'ın Avrupa Şampiyonası'nda UEFA'ya kurban gittiğini düşünüyor musunuz?

Öncelikle Fırat Aydınus zaten çok önemli bir hakemimiz.

Geçen sene de bana göre mükemmele yakın bir performans sergiledi. Devam etmesini uygun buluyorum. Cüneyt Çakır olayına gelince UEFA'nın yarı final ve finaller için 4 hakemi Londra'ya çağırması yanlış bir hareket değil. Çünkü yarı finalde Björn Kuipers ve Brych'ın herhangi bir önemli yanlışı gündeme gelebilirdi. Sonunda düşündükleri 4 adaydan seçtikleri üç isim arasında Cüneyt Çakır olamadı. Ama Çakır, yönettiği maçlarda başarılıydı. Zaten öyle olmasa çağrılmazdı.



Ligin başlamasına az bir zaman kaldı. Genel olarak dört büyük takımlara bakarsak en hazır, transferde en olumlu işleri yapan kulüp için kimi söyleyebiliriz? Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'u analiz eder misiniz?

Bugüne kadar bütün takımların transferde sıkıntıları var. Hem maddi olarak hem de oyuncu bulma açısından. Bana göre en hazır takım Trabzonspor… Sonra da eldeki kadrosuna baktığımız zaman Galatasaray geliyor.

Fenerbahçe elindeki gereksiz yapılan transferleri gönderemediği için o da şu ana kadar sessiz kaldı.

Tahmin ediyorum ki bir tane santrfor transferini ne yapıp edip gerçekleştirecekler.

Beşiktaş ise geçen seneki kadrosunu tam olarak daha aktif hale getiremedi.

Kenan Karaman, Salih Uçan ve Mehmet Topal'ı transfer ettiler.

Mehmet Topal belli bir yaşa geldi ama her zaman sahada verilen görevi yapar.

Salih Uçan iyi bir hamle. Kenan Karaman bana göre vasat bir futbolcu ama Alman disiplinine alıştığı için o da tahmin ediyorum ki elinden geldiğince yararlı olmaya çalışacaktır.

Bundan sonra bütün takımların yapacağı yabancı transferler için hep aynı şeyi söylüyorum, önemli olan isim değil geldiği takıma ne katkı vereceğidir.

Yaşanan tecrübeler olumsuz.