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Giriş Tarihi: 18.7.2021

Altay için İnter masada

Altay için İnter masada

23 yaşındaki eldiveni isteyen İtalyan Kulübü resmi temaslarına başladı

A Milli Takım ile EURO 2020'de kadrosunda yer alan Altay Bayındır için Avrupa'nın dev ekipleri nabız yoklamaya devam ediyor. Güncel piyasa değeri 14 milyon Euro'ya ulaşan 23 yaşındaki file bekçisi için İtalya şampiyonu İnter, sarı-lacivertlilere resmi başvuru yaptı. Altay'ın fiyatını soran İnter ile Fenerbahçe arasında pazarlıklar sürüyor. Başkan Ali Koç'un oyuncusunu astronomik bir teklif gelmedikçe satmayacağı öğrenilirken, İtalyan ekibinin yanı sıra İngiltere ve İspanya'dan da oyuncuyla ilgilenen kulüpler bulunuyor.

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Altay için İnter masada
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