‘Aşı olmayan stada girmesin’

Türkiye Futbol Federasyonu, yeni sezonda statlara %50 oranında seyirci alınmasına karar verirken, Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu yeni bir tavsiyede bulundu. Yeni dönemde aşı olmayanların statlara alınmamasını tavsiye eden Bilim Kurulu ayrıca tiyatro, sinema, AVM, düğün, kına, konser, kongre gibi etkinliklerin de bu kapsamda sayılmasını istedi. KOVID-19 ile mücadelede çok önemli olan aşı sürecinin yaygınlaşması için bu tavsiyede bulunan Bilim Kurulu'nun bu önerisi Kabine Toplantısı'nda değerlendirilecek.