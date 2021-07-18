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Giriş Tarihi: 18.7.2021

Balotelli’yi sezon boyu canlı izlemek 900 TL

Balotelli’yi sezon boyu canlı izlemek 900 TL
Süper Lig'de transfere damga vuran Adana Demirspor'un kombine bilet fiyatları açıklandı. Balotelli, Belhanda, Assombalonga, Svensson ve Castro gibi yıldız isimleri kadrosuna katan David Luiz için de gün sayan Mavi Şimşekler'in kombine fiyatları 900 lira ile 7 bin lira arasında değişiyor. Kadın ve öğrencilere yüzde 20 indirimli satılacağı açıklanan kombine biletler, yarın satışa sunulacak. Yapılan açıklamada bilet fiyatlarının kombine ortalamasından yüksek olacağı vurgulandı ve taraftarların bu avantajı kaçırmaması istendi.

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Balotelli’yi sezon boyu canlı izlemek 900 TL
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