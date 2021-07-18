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Giriş Tarihi: 18.7.2021 11:44

Daniel Avramovski: Geçen seneden daha iyi oynayacağımıza inanıyorum

DHA
Daniel Avramovski: Geçen seneden daha iyi oynayacağımıza inanıyorum

Kayserispor'un Makedon futbolcusu Daniel Avramovski, "Geçen seneden daha iyi oynayacağımıza ve ligi daha iyi yerde bitireceğimize inanıyorum" dedi.

Süper Lig ekibi Kayserispor, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yeni sezon çalışmalarını gerçekleştiren TFF 1'inci Lig ekibi Yukatel Samsunspor ile dün hazırlık maçı yaptı. Samsunspor'un 1-0'lık sonuçla kazandığı karşılaşma sonrası Kayserisporlu Daniel Avramovski, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu.

"DAHA FAZLA ÇALIŞIP, DAHA FAZLA ANTRENMAN YAPACAĞIZ"
26 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Bugün ilk hazırlık maçımızdı. O nedenle zordu. Önümüzdeki hazırlık maçlarında daha iyi oynamaya çalışacağız. Bundan sonra daha fazla çalışıp, daha fazla antrenman yapacağız. Geçen seneden daha iyi oynayacağımıza ve ligi daha iyi yerde bitireceğimize inanıyorum" diye konuştu.

"EURO 2020 BENİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR DENEYİMDİ"
Kuzey Makedonya'nın EURO 2020 kadrosunda yer aldığının hatırlatılması üzerine Avramovski, "Benim için çok önemli bir deneyimdi. Orada 1 maç oynama fırsatı buldum. Umarım Dünya Şampiyonası'nda daha fazla forma şansı bulabilirim" dedi.

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Daniel Avramovski: Geçen seneden daha iyi oynayacağımıza inanıyorum
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