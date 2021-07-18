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Giriş Tarihi: 18.7.2021

Futbolun DNA’sı değişecek

Futbolun DNA’sı değişecek

FIFA, devrim niteliğindeki 4 maddelik yeniliği hayata geçirmenin planlarını yapıyor. Sınırsız değişiklik hakkı kurallar arasında

Futbol dünyası her sezon bazı kuralların değişmesine adapte olmaya çalışırken FIFA, taşları yerinden oynatacak yeni hamleler için kolları sıvadı.
Mundo Deportivo'nun haberine göre; FIFA, maçların sık durması ve topun oyunda kaldığı sürenin azalması gibi etkenleri minimuma indirmek için devrim niteliğinde yenilikler düşünüyor.
İşte futbolun en üst yönetim organının masaya taşıdığı 4 kritik yeni kuralı:
1- OYUN süresini 30'ar dakikalık iki devreye bölmek ve her durduğunda süreyi de durdurmak.
2- TAKIMLARA sınırsız futbolcu değişiklik hakkı.
3- TAÇLARI korner gibi ayakla kullandırmak.
4- SARI kart gören oyuncuyu, 5 dakika saha kenarında bekletmek.

TURNUVADA DENENIYOR
FIFA'nın hayata geçirmek istediği değişiklikler; PSV, AZ Alkmaar, Leipzig ve Club Brugge'ün katıldığı altyapı turnuvasında deneniyor. Değişikliklerin yansımaları raporlanıp masaya yatırılacak.

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Futbolun DNA’sı değişecek
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