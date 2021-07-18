Göztepe sağ kanat transferini Sambacı Rodrigues ile noktaladı
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Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Brezilyalı sağ kanat oyuncusu Nascimento Rodrigues'i kadrosuna dahil etti. İzmir kulübünden yapılan açıklamada, 25 yaşındaki Rodrigues ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi. Brezilyalı futbolcunun Chapecoens, Vila Nova, Brasil takımlarında forma giydikten sonra son 2 sezonu Portekiz'in Gil Vicente takımında tamamladığı kaydedildi. Rodrigues geçen sezon 38 maçta 5 gol attı, 2 asist kaydetti.