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Giriş Tarihi: 18.7.2021

Göztepe sağ kanat transferini Sambacı Rodrigues ile noktaladı

Göztepe sağ kanat transferini Sambacı Rodrigues ile noktaladı
Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Brezilyalı sağ kanat oyuncusu Nascimento Rodrigues'i kadrosuna dahil etti. İzmir kulübünden yapılan açıklamada, 25 yaşındaki Rodrigues ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi. Brezilyalı futbolcunun Chapecoens, Vila Nova, Brasil takımlarında forma giydikten sonra son 2 sezonu Portekiz'in Gil Vicente takımında tamamladığı kaydedildi. Rodrigues geçen sezon 38 maçta 5 gol attı, 2 asist kaydetti.

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Göztepe sağ kanat transferini Sambacı Rodrigues ile noktaladı
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