Kanarya, santrfor transferini bitirmek üzere sefere çıktı! Tek hedef Cornelius

Fenerbahçe'de santrfor konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarılacivertliler, Parma'nın santrforu Andreas Cornelius'a resmen talip oldu. İtalyan ekibi, kiralık olarak kadrosunda bulunan Danimarkalı golcünün zorunlu satın alma opsiyonunu geçtiğimiz günlerde kullandı. 8.5 milyon Euro'yu Atalanta'ya ödeyen Parma, Serie B'ye düştüğü ve maaşı yüksek olduğu için 28 yaşındaki santrforu elden çıkarmak istiyor. F.Bahçe ise bu fırsatı değerlendirip 5 milyon Euro fiyat biçen Çizme ekibi ile pazarlık masasına oturdu. Fiyatı aşağıya çekmeye çalışan yönetim, birkaç gün içinde Cornelius'u bitirip takıma kazandırmanın hesaplarını yapıyor. 28 yaşındaki isim, Emre Belözoğlu'nun bıraktığı listede yer alıyordu. Pereira da oyuncunun sistemine hayli uygun olduğunu belirterek transfere onay verdi.



5 MADDEDE CORNELİUS

- 32 kez milli formayı giyen Cornelius 6 gol buldu.

- Kariyeri boyunca 232 kez santrfor olarak görev yapan oyuncu 70 gol kaydetti.

- Ülkesinde Kopenhag forması ile çıkış yapan Cornelius sonrasında Atalanta, Bordeaux ve Parma formaları giydi.

- Atalanta 2017-18 sezonunda Cornelius'u 6 milyon Euro'ya Kopenhag'dan transfer etti.

- 1.93 boyundaki hücum oyuncusu sol ayağını kullanıyor.



VITOR PEREIRA: TAM DA MESUT'UN ARADIĞI FORVET!

F.Bahçe'de teknik direktör Vitor Pereira; Alioski ve Cornelius transferlerini bekliyor. Cornelius'un, Mesut'un aradığı tarzda bir santrfor olduğunu belirten Pereira'nın "Alioski ise hem üçlü hem dörtlü savunma için hayli uygun bir isim" yorumunu yakın çevresi ile paylaştı.





ALIOSKI'DE TEK SORUNTAKSİT

Fenerbahçe bir yandan Ezgjan Alioski transferi için görüşmelerini sürdürüyor. Premier Lig ekibi Leeds United'dan ayrılan ve bonservisi elinde olan Makedon oyuncunun menajeri ile temaslar devam ediyor. 29 yaşındaki sol bek ile yıllık ücret konusunda anlaşma sağlandı. Ancak tarafların imza parasının taksitlendirilmesi konusunda ortak noktada buluşamadığı öğrenildi. Oyuncu, F.Bahçe'ye gelmeye sıcak bakarken imza parası sorunu çözülürse imzalar atılacak.