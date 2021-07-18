Lazio’nun idmanında Vedat gerginliği!

Geçen sezonun başında F.Bahçe'den Lazio'ya transfer olan Vedat Muriqi takımının dünkü idmanında olay oldu. Antrenmana gelen taraftardan bazıları, Kosovalı futbolcuya "Seni burada istemiyoruz" diyerek tepki gösterdi. Küplere binen teknik direktör Sarri, kenara gelerek "Eğer Muriqi hakkında bir şey söylediğinizi duyarsam, sizi buradan kovarım!" diyerek oyuncusuna sahip çıktı. Sarı-lacivertlilerin, 18.5 milyon Euro'ya sattığı 27 yaşındaki forvet, İtalyan ekibinde 34 maçta forma giyip 2 gol attı, 1 asist üretti.