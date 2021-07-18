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Giriş Tarihi: 18.7.2021 22:50 Son Güncelleme: 18.7.2021 23:35

PSV maçı öncesi Galatasaray'da sakatlık! Falcao antrenmanda yer almadı...

İHA
PSV maçı öncesi Galatasaray'da sakatlık! Falcao antrenmanda yer almadı...

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi İkinci Ön Eleme Turu ilk ayağında Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti. Sakatlığı bulunan Radamel Falcao, antrenmanda yer almadı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra gruplar hâlinde dar alanda pas ve top kapma oyunu oynandı. Antrenmanın ana bölümünde Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Öte yandan sakatlığı bulunan Radamel Falcao, antrenmanda yer almadı. Taylan Antalyalı ve Jimmy Durmaz, takımdan ayrı özel program dâhilinde bireysel çalışmalarına devam etti.

Galatasaray, PSV Eindhoven maçının hazırlıklarına yarın saat 11.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.

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PSV maçı öncesi Galatasaray'da sakatlık! Falcao antrenmanda yer almadı...
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