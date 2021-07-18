Son dakika: Beşiktaş'tan Galatasaray'a Ghezzal misillemesi! Gedson Fernandes için bomba teklifi açıkladılar

Beşiktaş, Valentin Rosier ve Rachid Ghezzal'a talip olan Galatasaray'a transferde cevap vermek için kolları sıvadı. Portekiz basını, Siyah-Beyazlılar'ın Gedson Fernandes için yaptığı bomba teklifi duyurdu. İşte son dakika haberinin detayları...
Süper Lig'de geçen sezon kıyasıya bir şampiyonluk yarışı içerisine giren Beşiktaş ve Galatasaray arasında sular durulmuyor.
"HOCAMIZ İSTERSE GEDSON'A TALİP OLURUZ"
Her şey Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ'ın katıldığı bir televizyon programında Gedson Fernandes açıklamasıyla başlamıştı.
Kocadağ, "Gedson Fernandes'le alakalı bize bir teklif geldi, zannedersem bir konuşuldu ama şu an için gündemde değil. Kiralamak istenirse, hocamız isterse, talip oluruz" ifadelerini kullanmıştı.
GALATASARAY, ROSIER VE GHEZZAL'A TALİP OLDU
Emre Kocadağ'ın bu açıklamalarının ardından Galatasaray'ın Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Valentin Rosier ve Rachid Ghezzal'a talip olduğu ortaya çıkmıştı.
Çıkan haberlerde Galatasaray'ın hem Rosier hem de Ghezzal için Sporting Lizbon ve Leicester City ile yıldız oyunculara daha yüksek ücret önerdiği iddia edilmişti.
Galatasaray'ın yaptığı teklifler sonrası anlaşma aşamasına gelen Leicester City ve Sporting kulüplerinin Beşiktaş'tan teklifini arttırmasını istediği kaydedilmişti.
ROSIER: BEN BEŞİKTAŞ'IN ÇOCUĞUYUM
Valentin Rosier çıkan haberler sonrası "Ben Beşiktaş'ın çocuğuyum" paylaşımı yaparak Galatasaray'a kapıyı kapatmıştı.
Fransız futbolcunun aksine Rachid Ghezzal'ın ise daha yüksek ücret teklifi aldığı Galatasaray'a transfer olmasına kesin gözüyle bakılıyor.
BEŞİKTAŞ'TAN GEDSON FERNANDES HAMLESİ
Beşiktaş'tan ise transferde bu kez karşı hamle geldi ve Siyah-Beyazlılar, Gedson Fernandes için Benfica'nın kapısını çaldı.
Portekiz'in Record Gazetesi'nin haberine göre Beşiktaş, Galatasaray'ın da istediği Gedson'un bonservisinin yarısı için Benfica'ya 7.5 milyon Euro teklif etti.
Haberde Benfica'nın Beşiktaş'ın bu teklifine sıcak bakmadığı ve Fernandes için daha iyi teklifler beklediği kaydedildi.
"KISA SÜREDE ARAMIZA KATILACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"
Gedson Fernandes hakkında konuşan Galatasaray Başkanı Burak Elmas, transferin bitme aşamasında olduğunu vurgulamıştı.
Elmas açıklamasında, "Gedson ile tam anlaşmıştık ancak Benfica kulübünde adeta devrim oldu. Kısa sürede Gedson Fernandes'in aramıza katılacağını düşünüyorum. Oyuncu gelmek istiyor" ifadelerini kullamıştı.