Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Beşiktaş'tan Galatasaray'a Ghezzal misillemesi! Gedson Fernandes için bomba teklifi açıkladılar
Giriş Tarihi: 18.7.2021 13:22 Son Güncelleme: 18.7.2021 13:29

Son dakika: Beşiktaş'tan Galatasaray'a Ghezzal misillemesi! Gedson Fernandes için bomba teklifi açıkladılar

SABAH.COM.TR SPOR
Son dakika: Beşiktaş'tan Galatasaray'a Ghezzal misillemesi! Gedson Fernandes için bomba teklifi açıkladılar

Son dakika haberi... Beşiktaş, Valentin Rosier ve Rachid Ghezzal'a talip olan Galatasaray'a transferde cevap vermek için kolları sıvadı. Portekiz basını, Siyah-Beyazlılar'ın Gedson Fernandes için yaptığı bomba teklifi duyurdu. İşte son dakika haberinin detayları...

Beşiktaş, Valentin Rosier ve Rachid Ghezzal'a talip olan Galatasaray'a transferde cevap vermek için kolları sıvadı. Portekiz basını, Siyah-Beyazlılar'ın Gedson Fernandes için yaptığı bomba teklifi duyurdu. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Beşiktaş'tan Galatasaray'a Ghezzal misillemesi! Gedson Fernandes için bomba teklifi açıkladılar

Süper Lig'de geçen sezon kıyasıya bir şampiyonluk yarışı içerisine giren Beşiktaş ve Galatasaray arasında sular durulmuyor.

Son dakika: Beşiktaş'tan Galatasaray'a Ghezzal misillemesi! Gedson Fernandes için bomba teklifi açıkladılar

"HOCAMIZ İSTERSE GEDSON'A TALİP OLURUZ"

Her şey Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ'ın katıldığı bir televizyon programında Gedson Fernandes açıklamasıyla başlamıştı.

Son dakika: Beşiktaş'tan Galatasaray'a Ghezzal misillemesi! Gedson Fernandes için bomba teklifi açıkladılar

Kocadağ, "Gedson Fernandes'le alakalı bize bir teklif geldi, zannedersem bir konuşuldu ama şu an için gündemde değil. Kiralamak istenirse, hocamız isterse, talip oluruz" ifadelerini kullanmıştı.

Son dakika: Beşiktaş'tan Galatasaray'a Ghezzal misillemesi! Gedson Fernandes için bomba teklifi açıkladılar

GALATASARAY, ROSIER VE GHEZZAL'A TALİP OLDU

Emre Kocadağ'ın bu açıklamalarının ardından Galatasaray'ın Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Valentin Rosier ve Rachid Ghezzal'a talip olduğu ortaya çıkmıştı.

Son dakika: Beşiktaş'tan Galatasaray'a Ghezzal misillemesi! Gedson Fernandes için bomba teklifi açıkladılar

Çıkan haberlerde Galatasaray'ın hem Rosier hem de Ghezzal için Sporting Lizbon ve Leicester City ile yıldız oyunculara daha yüksek ücret önerdiği iddia edilmişti.

Son dakika: Beşiktaş'tan Galatasaray'a Ghezzal misillemesi! Gedson Fernandes için bomba teklifi açıkladılar

Galatasaray'ın yaptığı teklifler sonrası anlaşma aşamasına gelen Leicester City ve Sporting kulüplerinin Beşiktaş'tan teklifini arttırmasını istediği kaydedilmişti.

Son dakika: Beşiktaş'tan Galatasaray'a Ghezzal misillemesi! Gedson Fernandes için bomba teklifi açıkladılar

ROSIER: BEN BEŞİKTAŞ'IN ÇOCUĞUYUM

Valentin Rosier çıkan haberler sonrası "Ben Beşiktaş'ın çocuğuyum" paylaşımı yaparak Galatasaray'a kapıyı kapatmıştı.

Son dakika: Beşiktaş'tan Galatasaray'a Ghezzal misillemesi! Gedson Fernandes için bomba teklifi açıkladılar

Fransız futbolcunun aksine Rachid Ghezzal'ın ise daha yüksek ücret teklifi aldığı Galatasaray'a transfer olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Son dakika: Beşiktaş'tan Galatasaray'a Ghezzal misillemesi! Gedson Fernandes için bomba teklifi açıkladılar

BEŞİKTAŞ'TAN GEDSON FERNANDES HAMLESİ

Beşiktaş'tan ise transferde bu kez karşı hamle geldi ve Siyah-Beyazlılar, Gedson Fernandes için Benfica'nın kapısını çaldı.

Son dakika: Beşiktaş'tan Galatasaray'a Ghezzal misillemesi! Gedson Fernandes için bomba teklifi açıkladılar

Portekiz'in Record Gazetesi'nin haberine göre Beşiktaş, Galatasaray'ın da istediği Gedson'un bonservisinin yarısı için Benfica'ya 7.5 milyon Euro teklif etti.

Son dakika: Beşiktaş'tan Galatasaray'a Ghezzal misillemesi! Gedson Fernandes için bomba teklifi açıkladılar

Haberde Benfica'nın Beşiktaş'ın bu teklifine sıcak bakmadığı ve Fernandes için daha iyi teklifler beklediği kaydedildi.

Son dakika: Beşiktaş'tan Galatasaray'a Ghezzal misillemesi! Gedson Fernandes için bomba teklifi açıkladılar

"KISA SÜREDE ARAMIZA KATILACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Gedson Fernandes hakkında konuşan Galatasaray Başkanı Burak Elmas, transferin bitme aşamasında olduğunu vurgulamıştı.

Son dakika: Beşiktaş'tan Galatasaray'a Ghezzal misillemesi! Gedson Fernandes için bomba teklifi açıkladılar

Elmas açıklamasında, "Gedson ile tam anlaşmıştık ancak Benfica kulübünde adeta devrim oldu. Kısa sürede Gedson Fernandes'in aramıza katılacağını düşünüyorum. Oyuncu gelmek istiyor" ifadelerini kullamıştı.

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Son dakika: Beşiktaş'tan Galatasaray'a Ghezzal misillemesi! Gedson Fernandes için bomba teklifi açıkladılar
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