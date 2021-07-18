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Giriş Tarihi: 18.7.2021 09:47 Son Güncelleme: 18.7.2021 09:53

Son dakika: Galatasaray'da Gedson Fernandes transferinde opsiyon pazarlığı

MEHMET ÖZCAN
Son dakika: Galatasaray'da Gedson Fernandes transferinde opsiyon pazarlığı

Son dakika haberi... Galatasaray'da başkan Burak Elmas'ın müjdelediği Gedson Fernandes transferinde son tura girildi. Yönetim, 22 yaşındaki orta saha için 2 milyon Euro kiralama ve 7 milyon Euro satın alma bedeli teklif etti. Benfica cephesi ise 10 milyon Euro’luk opsiyonda diretiyor.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın "Biteceğini düşünüyorum" dediği Gedson Fernandes transferinde son düzlüğe girildi. Portekizli orta sahayı bir yıl daha kiralayacak sarı-kırmızılı kulüp, Benfica ile satın alma opsiyonu konusunda anlaşmaya çalışıyor.

2 milyon Euro'ya yakın kiralama bedelini kabul eden Galatasaray, sezon sonunda 7 milyon Euro ödeyerek Gedson Fernandes'in bonservisini almak istiyor. Portekiz ekibi ise 10 milyon Euro civarında satın alma opsiyonunda ısrarlı...

TRANSFERDE ŞARTLAR ZORLANACAK
Oyuncunun Galatasaray'da kalmak istemesi ise Aslan'ın işini kolaylaştırıyor. Kulübüyle 2 yıl daha sözleşmesi olan genç oyuncunun tavrını net olarak ortaya koyduğu ve İstanbul'da devam etmek istediğini bildirdiği kaydedildi.

Geçen sezon kiralık oynadığı Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in beğenisini kazanan Fernandes için yönetimin şartları zorlayacağı ve bir hafta içinde transferi bitirmek istediği ifade edildi.

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Son dakika: Galatasaray'da Gedson Fernandes transferinde opsiyon pazarlığı
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