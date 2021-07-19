19.07’de Cornelius bombası

Sarı-lacivertliler, 1.93’lük golcünün kulübü Parma ile bonservis için 7 milyon Euro’ya anlaştı. Tecrübeli oyuncu ile de son pürüzleri gidermek için konuşuluyor Kanarya bugün 19.07'de transferi açıklamayı planlıyor
Fenerbahçeli taraftarların merakla beklediği santrfor transferi için haber İtalya'dan geldi. Gazzetta di Parma'nın haberine göre sarı-lacivertli kulüp, bir dönem Trabzonspor'un da kadrosuna katmak istediği Danimarka Milli Takımı'nın yedek santrforu Andreas Cornelius için Parma kulübü ile 7 milyon Euro bonservis bedeli ödeme şartıyla el sıkıştı. Haberde İtalya SerieA'dan Serie B'ye düşen Parma'nın,bonservisine 8 milyon Euro verdiği Danimarkalı oyuncunun yüksek yıllık ücretinden kurtulmak için Fenerbahçe ile anlaştığı belirtildi.
OYUNCU İLE DE MASAYA OTURDULAR
Sarı-lacivertli yönetimin 28 yaşındaki forvet oyuncusuyla yapacağı görüşmelerin de olumlu geçmesi sonrasında transferin resmiyet kazanması bekleniyor. Fenerbahçe'nin Cornelius'u, kulüpiçin özel bir tarih olan bugün saat19.07'de KAP'a bildirmeyi planladığıda haberde yer aldı.
309 MAÇTA 84 GOLÜ VAR
Kariyeri boyunca çıktığı 309 maçta 84 gol atan ve 30 gol pası veren Cornelius, Danimarka A Milli Takımı ile de 32 maçta 6 gol kaydetti. Daha önce bir kere Danimarka liginde gol kralı olan yıldız oyuncu 3 kez lig şampiyonluğu, 4 kez de lig kupası şampiyonluğu elde etti.