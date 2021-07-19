Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Ahmet Nur Çebi'den Kurban Bayramı mesajı
Giriş Tarihi: 19.7.2021 11:07

Ahmet Nur Çebi'den Kurban Bayramı mesajı

AA
Ahmet Nur Çebi'den Kurban Bayramı mesajı

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Kurban Bayramı öncesinde bir mesaj yayımladı. Çebi, "Sağlıkla, sevgi ve saygı dolu nice bayramlar yaşamamız dileğiyle, camiamızın, vatandaşlarımızın ve tüm İslam aleminin Mübarek Kurban Bayramı’nı tebrik eder, hayırlara vesile olmasını temenni ederim." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden paylaşılan mesajda Çebi, "Kutsal inançların, kadim geleneklerin yaşandığı, vefanın, saygının, sevginin ve paylaşmanın değerinin tekrar hatırlandığı birlik ve beraberliğimizin pekiştiği bayramlarımızın önemi açıktır. Sağlıkla, sevgi ve saygı dolu nice bayramlar yaşamamız dileğiyle, camiamızın, vatandaşlarımızın ve tüm İslam aleminin Mübarek Kurban Bayramı'nı tebrik eder, hayırlara vesile olmasını temenni ederim." ifadelerini kullandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Sahte hâkim, savcı kocasını da kandırdı
Son dakika: Necla ve Metin Büyükşen cinayetinde Mavi Kapı detayı
'Tosuncuk gibi kaçmadan yakalayın!' SAS Holding'in önünde isyan ettiler!
Muhalefetin kara propagandasını uluslararası istatistik kurumları yalanlıyor
Juventus - PSG arasında dev takas hamlesi! Ronaldo'dan kafaları karıştıran paylaşım...
Arefe Günü bankalar açık mı, yarım gün mü çalışıyor? 19 Temmuz 2021 Bugün Arefe Günü bankalar çalışıyor mu, saat kaça kadar açık?
7 maddede erken emeklilik formülü! Emekli olmak için yaş şartı bulunmuyor
SSB açıkladı! Sekizinci F-16 Blok-30 Hava Kuvvetleri'ne teslim edildi
Son dakika! Büyükşen çiftinin gelinleri Betül Büyükşen ilk kez konuştu: İlk defa anne ve babamıza üzülme şansımız oldu
Son dakika: Metin-Necla Büyükşen cinayetinde flaş gelişme! Çiftin katili Ankara'da gözaltına alındı!
ARKADAŞINA GÖNDER
Ahmet Nur Çebi'den Kurban Bayramı mesajı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA