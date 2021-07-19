Avrupa’da muhtemel rakipler belli oluyor

UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 3. eleme turu kura çekimi bugün yapılacak. G.Saray'ın 2. eleme turunda PSV'yi geçmesi halinde Lig Yolu'ndan katılacağı Şampiyonlar Ligi kura çekimi, 13.00'te yapılacak. Şampiyonlar Yolu veTemel Yol olmak üzereikiye ayrılan Avrupa Ligiçekilişi, 14.00'te başlayacak. Bu sezon ilk kez düzenlenecek Avrupa Konferans Ligi'nin kura çekimi ise TSİ 15.00'te gerçekleştirilecek. Şampiyonlar Yolu ve Temel Yol olarak çekilecek kurada Trabzonspor'un yanı sıra 2. eleme turunda Moldova ekibi Hincesti'yi geçmesi durumunda Sivas'ın da muhtemel rakibi belirlenecek.