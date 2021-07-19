Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Avrupa’da muhtemel rakipler belli oluyor
Giriş Tarihi: 19.7.2021

Avrupa’da muhtemel rakipler belli oluyor

UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 3. eleme turu kura çekimi bugün yapılacak. G.Saray'ın 2. eleme turunda PSV'yi geçmesi halinde Lig Yolu'ndan katılacağı Şampiyonlar Ligi kura çekimi, 13.00'te yapılacak. Şampiyonlar Yolu ve Temel Yol olmak üzere ikiye ayrılan Avrupa Ligi çekilişi, 14.00'te başlayacak. Bu sezon ilk kez düzenlenecek Avrupa Konferans Ligi'nin kura çekimi ise TSİ 15.00'te gerçekleştirilecek. Şampiyonlar Yolu ve Temel Yol olarak çekilecek kurada Trabzonspor'un yanı sıra 2. eleme turunda Moldova ekibi Hincesti'yi geçmesi durumunda Sivas'ın da muhtemel rakibi belirlenecek.

EN ÇOK OKUNANLAR

'Tosuncuk gibi kaçmadan yakalayın!' SAS Holding'in önünde isyan ettiler!
Juventus - PSG arasında dev takas hamlesi! Ronaldo'dan kafaları karıştıran paylaşım...
Son dakika: Metin-Necla Büyükşen cinayetinde flaş gelişme! Çiftin katili Ankara'da gözaltına alındı!
Son dakika! Büyükşen çiftinin gelinleri Betül Büyükşen ilk kez konuştu: İlk defa anne ve babamıza üzülme şansımız oldu
7 maddede erken emeklilik formülü! Emekli olmak için yaş şartı bulunmuyor
Son dakika: Beşiktaş'tan transferde çifte bayram hediyesi! Ghezzal'ın alternatifleri belirlendi
İstanbul bile geride kaldı: Buralarda konut alan yaşadı! Kira artış rekoru kırıldı
Son dakika: 18 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum
SSB açıkladı! Sekizinci F-16 Blok-30 Hava Kuvvetleri'ne teslim edildi
1100 TL pandemi sosyal destek başvuruları bitti mi devam ediyor mu? E Devlet ile Faz 3 1100 TL sosyal yardım parası sonuç ekranı
ARKADAŞINA GÖNDER
Avrupa’da muhtemel rakipler belli oluyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA