Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Bakan Koca'dan 4 büyüklere aşı teşekkürü!
Giriş Tarihi: 19.7.2021 11:52

Bakan Koca'dan 4 büyüklere aşı teşekkürü!

Bakan Koca'dan 4 büyüklere aşı teşekkürü!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, taraftarları ve futbolseverleri aşı olmaya davet eden Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş ve Trabzonspor kulüplerine teşekkür etti. "Taraftar, tribünlere tam kadro çıkmalı. Kendimizi hastalıktan korumak için aşılarımızı yaptıralım" ifadesini kullanan Bakan Koca, gösterdiği hassasiyet için üç spor kulübüne de teşekkürlerini iletti.

Bakan Koca, Twitter hesabından Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş spor kulüplerinin sosyal medya hesaplarından paylaştığı, "Biz sağlığımız için #KollarımızıSıvıyoruz, aşımızı oluyoruz. Siz de şimdiden KOVİD-19 aşınızı olun, 2021-2022 sezonunda gelin futbolun heyecanını statlarda hep birlikte gönül rahatlığıyla yaşayalım" mesajlarını ayrı ayrı alıntıladı.

"Taraftar, tribünlere tam kadro çıkmalı. Kendimizi hastalıktan korumak için aşılarımızı yaptıralım" ifadesini kullanan Bakan Koca, gösterdiği hassasiyet için üç spor kulübüne de teşekkürlerini iletti.

Bu arada Sağlık Bakanlığı da sosyal medya hesabından, futbolseverlere aşı olmaları çağrısında bulunan Süper Lig'deki kulüplerin Twitter mesajlarını, takipçileriyle paylaştı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Sahte hâkim, savcı kocasını da kandırdı
Son dakika: Necla ve Metin Büyükşen cinayetinde Mavi Kapı detayı
'Tosuncuk gibi kaçmadan yakalayın!' SAS Holding'in önünde isyan ettiler!
Muhalefetin kara propagandasını uluslararası istatistik kurumları yalanlıyor
Juventus - PSG arasında dev takas hamlesi! Ronaldo'dan kafaları karıştıran paylaşım...
Son dakika: Fenerbahçe Andreas Cornelius transferini bitirdi! 19.07'de transfer açıklanacak...
Arefe Günü bankalar açık mı, yarım gün mü çalışıyor? 19 Temmuz 2021 Bugün Arefe Günü bankalar çalışıyor mu, saat kaça kadar açık?
7 maddede erken emeklilik formülü! Emekli olmak için yaş şartı bulunmuyor
SSB açıkladı! Sekizinci F-16 Blok-30 Hava Kuvvetleri'ne teslim edildi
Son dakika! Büyükşen çiftinin gelinleri Betül Büyükşen ilk kez konuştu: İlk defa anne ve babamıza üzülme şansımız oldu
ARKADAŞINA GÖNDER
Bakan Koca'dan 4 büyüklere aşı teşekkürü!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA