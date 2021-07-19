Çaykur Rizespor Phiri ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Süper Lig'de yeni sezona bomba gibi girmeyi hedefleyen Çaykur Rizespor, Güney Afrikalı orta saha oyuncusu Lebogang Phiri ile 3 yıllık anlaşma sağladı. Yapılan açıklamada, 26 yaşındaki oyuncu için İstanbul'da imza töreni düzenlendiği, törene kulüp basın sözcüsü Selim Selimoğlu'nun katıldığı belirtildi. Geçen sezonuFransa 2. Lig ekiplerindenGuingamp'ta geçiren Phiri, Güney Afrika Milli Takımı'nda da görev yapıyor. Karadeniz ekibi, daha önce Cemali Sertel,Mendes, SebastianHolmen, Gökhan Gönül,Alper Potuk ve AnılYaşar'ı kadrosuna katmıştı.