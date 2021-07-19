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Giriş Tarihi: 19.7.2021

Çaykur Rizespor Phiri ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Çaykur Rizespor Phiri ile 3 yıllık sözleşme imzaladı
Süper Lig'de yeni sezona bomba gibi girmeyi hedefleyen Çaykur Rizespor, Güney Afrikalı orta saha oyuncusu Lebogang Phiri ile 3 yıllık anlaşma sağladı. Yapılan açıklamada, 26 yaşındaki oyuncu için İstanbul'da imza töreni düzenlendiği, törene kulüp basın sözcüsü Selim Selimoğlu'nun katıldığı belirtildi. Geçen sezonu Fransa 2. Lig ekiplerinden Guingamp'ta geçiren Phiri, Güney Afrika Milli Takımı'nda da görev yapıyor. Karadeniz ekibi, daha önce Cemali Sertel, Mendes, Sebastian Holmen, Gökhan Gönül, Alper Potuk ve Anıl Yaşar'ı kadrosuna katmıştı.

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Çaykur Rizespor Phiri ile 3 yıllık sözleşme imzaladı
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