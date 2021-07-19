Fenerbahçe ikinci hazırlık maçında Kasımpaşa'ya karşı! (CANLI)

Fenerbahçe, Vitor Pereira yönetiminde ikinci hazırlık maçını Kasımpaşa'ya karşı oynuyor. Sarı-lacivertliler, ilk hazırlık maçında Rumen temsilcisi Csikszereda'yı 2-0 mağlup etmişti. Can Bartu Tesisleri'nde oynanan Kasımpaşa maçının canlı takibini haberimizden yapabilirsiniz.
CANLI | FENERBAHÇE 1-0 KASIMPAŞA
GOL! 13' İrfan Can Kahveci
İLK 11'LER
Fenerbahçe: Berke, Caulker, Lemos, Attila, Nazım, Ozan, Sosa, Ferdi, İrfan, Sinan, Samatta.
Kasımpaşa: Harun, Tarkan, Brecka, Feyzi, Mortadha, Tırpan, Travnik, Hajradinovic, Ahmet, Yusuf, Varga.
Fenerbahçe'nin Slovenya kampı hazırlık maçı programı (TSİ) şöyle:
24 Temmuz Cumartesi:
19.00 Fenerbahçe-Udinese (İtalya)
27 Temmuz Salı:
19.00 Fenerbahçe-Tabor Sezana (Slovenya)
30 Temmuz Cuma:
18.00 Fenerbahçe-El Ehli (Suudi Arabistan)