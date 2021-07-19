Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fenerbahçe ikinci hazırlık maçında Kasımpaşa'ya karşı! (CANLI)
Giriş Tarihi: 19.7.2021 19:11 Son Güncelleme: 19.7.2021 19:20

Fenerbahçe ikinci hazırlık maçında Kasımpaşa'ya karşı! (CANLI)

Fenerbahçe ikinci hazırlık maçında Kasımpaşa'ya karşı! CANLI

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, ilk hazırlık maçını Topuk Yaylası'nda Rumen temsilcisi Csikszereda'ya karşı gerçekleştirmişti. İlk hazırlık maçını 2-0 galibiyetle geçen sarı-lacivertlileri Vitor Pereira yönetimindeki ikinci hazırlık maçında Süper Lig ekibi Kasımpaşa ile karşılaşıyor. Karşılaşma saat 19.00'da başladı ve FB TV'den naklen yayınlanıyor.

Fenerbahçe, Vitor Pereira yönetiminde ikinci hazırlık maçını Kasımpaşa'ya karşı oynuyor. Sarı-lacivertliler, ilk hazırlık maçında Rumen temsilcisi Csikszereda'yı 2-0 mağlup etmişti. Can Bartu Tesisleri'nde oynanan Kasımpaşa maçının canlı takibini haberimizden yapabilirsiniz.

CANLI | FENERBAHÇE 1-0 KASIMPAŞA

GOL! 13' İrfan Can Kahveci

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Berke, Caulker, Lemos, Attila, Nazım, Ozan, Sosa, Ferdi, İrfan, Sinan, Samatta.

Kasımpaşa: Harun, Tarkan, Brecka, Feyzi, Mortadha, Tırpan, Travnik, Hajradinovic, Ahmet, Yusuf, Varga.

Fenerbahçe'nin Slovenya kampı hazırlık maçı programı (TSİ) şöyle:

24 Temmuz Cumartesi:
19.00 Fenerbahçe-Udinese (İtalya)

27 Temmuz Salı:
19.00 Fenerbahçe-Tabor Sezana (Slovenya)

30 Temmuz Cuma:
18.00 Fenerbahçe-El Ehli (Suudi Arabistan)

EN ÇOK OKUNANLAR

Sahte hâkim, savcı kocasını da kandırdı
Son dakika: Necla ve Metin Büyükşen cinayetinde Mavi Kapı detayı
Son dakika haberi: Galatasaray'a Gedson Fernandes şoku! 'Beşiktaş' derken flaş gelişme...
Son dakika: Fenerbahçe Andreas Cornelius transferini bitirdi! 19.07'de transfer açıklanacak...
Juventus - PSG arasında dev takas hamlesi! Ronaldo'dan kafaları karıştıran paylaşım...
'Tosuncuk gibi kaçmadan yakalayın!' SAS Holding'in önünde isyan ettiler!
Bayram namazı saat kaçta? 20 Temmuz 2021 İstanbul, Ankara bayram namazı saati! İl il Kurban Bayram namaz saatleri
Son dakika: 10 futbolcu çare olamadı! Galatasaray'ın sağına Stryger Larsen ve Rachid Ghezzal geliyor
Muhalefetin kara propagandasını uluslararası istatistik kurumları yalanlıyor
Bugün bankalar açık mı, Arefe Günü çalışıyor mu? 19 Temmuz 2021 Bugün Arefe Günü bankalar çalışıyor mu ve saat kaça kadar açık? Banka çalışma saatleri
ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe ikinci hazırlık maçında Kasımpaşa'ya karşı! (CANLI)
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA