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Giriş Tarihi: 19.7.2021 13:31 Son Güncelleme: 19.7.2021 13:31

Galatasaray - PSV rövanş maçını Davide Massa yönetecek

İHA
Galatasaray - PSV rövanş maçını Davide Massa yönetecek

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Galatasaray ile PSV arasında oynanacak rövanş maçını, Davide Massa yönetecek. Eşleşmenin ilk maçı 21 Temmuz'da Hollanda'da, rövanş karşılaşması ise 28 Temmuz'da Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda oynanacak

UEFA Şampiyonlar Ligi İkinci Ön Eleme Turu rövanş maçında Galatasaray'ın iç sahada karşılaşacağı PSV müsabakasını İtalyan hakem Davide Massa yönetecek.

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi İkinci Ön Eleme Turu'nda iç sahada 28 Temmuz Çarşamba günü oynayacağı PSV maçının hakemleri açıklandı.

UEFA'dan yapılan açıklamada Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak olan rövanş müsabakasında İtalyan hakem Davide Massa düdük çalacak. Massa'nın yardımcılıklarını Filippo Meli ve Stefano Alassio yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Luca Pairetto olacak.

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Galatasaray - PSV rövanş maçını Davide Massa yönetecek
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