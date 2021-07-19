7- Falcao; Monaco, River Plate, A.Madrid, Porto, Manchester United, Chelsea ve G.Saray formaları giydi.

3- Yıldız oyuncunun kariyerinde 3 Avrupa Kupası var. A.Madrid ve Porto ile Avrupa Ligi'ni kazanan oyuncu, İspanyol ekibi ile bir de Avrupa Süper Kupası aldı.