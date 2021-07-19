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Giriş Tarihi: 19.7.2021 09:11 Son Güncelleme: 19.7.2021 09:16

Galatasaray'da bir Falcao klasiği! Sakat geçirdiği gün sayısı ortaya çıktı

SPOR SERVİSİ
Galatasaray'da bir Falcao klasiği! Sakat geçirdiği gün sayısı ortaya çıktı

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Radamel Falcao sakatlık sezonunu açtı, PSV maçı öncesi moralleri bozdu. Kolombiyalı oyuncu 2019-20 sezonunda transfer olduğu Galatasaray'da yaşadığı sakatlıklar nedeniyle tam 235 gün takımdan uzak kaldı.

Galatasaray'a geldiği günden beri yaşadığı sakatlıklar nedeniyle sahadan daha çok zamanını tribünde geçiren ve hayal kırıklığı yaşatan Falcao, yeni sezonu da açtı!

Tatilde Koronavirüs'e yakalanan ve Sarı-Kırmızılı takımın hazırlıklarına bir hafta gecikmeyle katılan Kolombiyalı golcü, idmanlardaki çalışkanlığı ve hırsıyla tam teknik heyeti umutlandırıyordu ki yeniden sakatlandı.

35 yaşındaki yıldız, Galatasaray'ın dün yaptığı antrenmana sakatlığı nedeniyle katılmadı. Falcao'nun durumuyla ilgili detaylı bir açıklama yapılmazken, zorlu PSV maçı öncesi Florya'da moraller bozuldu. Çarşamba günü oynanacak kritik mücadelede forvette Mostafa Mohamed tek alternatif kaldı.

RAKAMLARLA YILDIZ FORVET
235- 2019-20 sezonunda Galatasaray'a gelen Radamel Falcao, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle tam 235 gün takımdan uzak kaldı.
103- Yıldız oyuncuya kariyeri boyunca toplam 103 milyon Euro bonservis bedeli ödendi.

7- Falcao; Monaco, River Plate, A.Madrid, Porto, Manchester United, Chelsea ve G.Saray formaları giydi.
3- Yıldız oyuncunun kariyerinde 3 Avrupa Kupası var. A.Madrid ve Porto ile Avrupa Ligi'ni kazanan oyuncu, İspanyol ekibi ile bir de Avrupa Süper Kupası aldı.

48- Sarı-kırmızılı forma altında 40 maçta forma giydi, 20 gol kaydetti.
60- Falcao, en yüksek piyasa değerine 2013- 14 sezonu sonunda 60 milyon Euro ile ulaştı.

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Galatasaray'da bir Falcao klasiği! Sakat geçirdiği gün sayısı ortaya çıktı
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