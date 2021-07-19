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Giriş Tarihi: 19.7.2021 14:35 Son Güncelleme: 19.7.2021 14:35

Galatasaray'da Falcao takımla çalıştı

İHA
Galatasaray'da Falcao takımla çalıştı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi İkinci Ön Eleme Turu ilk maçında oynayacağı PSV maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla devam ettirdi. Sarı-kırmızılılarda Radamel Falcao, takımla birlikte çalıştı.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi İkinci Ön Eleme Turu ilk maçında deplasmanda karşılaşacağı PSV maçı hazırlıklarını bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam ettirdi. Teknik direktör Fatih Terim yönetiminde yapılan antrenman, ısınma ile başladı.

Gruplar halinde dar alanda pas ve top kapma yapan sarı-kırmızılılar, antrenmanın ana bölümünde taktik çalışma gerçekleştirdi. İdman, soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Radamel Falcao, antrenmanda takımla birlikte çalışmalara katılırken, Feghouli ise kendisi için hazırlanan özel program dâhilinde tedbir amaçlı olarak takımdan ayrı çalıştı.

Sarı-kırmızılılar, PSV maçı için yarın saat 11.30'da özel uçuşla Eindhoven'a hareket ettikten sonra karşılaşma öncesindeki son antrenmanını müsabakanın gerçekleşeceği PSV Stadyumu'nda TSİ 20.00'de ilk 15 dakikası medya mensuplarına açık olarak yapacak.



Teknik direktör Fatih Terim'in bir oyuncu ile birlikte katılacağı basın toplantısı ise PSV Stadyumu'ndaki medya merkezinde TSİ 19.30'da başlayacak.

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Galatasaray'da Falcao takımla çalıştı
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