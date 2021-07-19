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Giriş Tarihi: 19.7.2021 13:03 Son Güncelleme: 19.7.2021 13:35

Son dakika: Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 3. ön elemedeki muhtemel rakipleri belli oldu!

Son dakika: Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 3. ön elemedeki muhtemel rakipleri belli oldu!

Son dakika haberi... Şampiyonlar Ligi 2. ön elemesinde PSV ile karşı karşıya gelecek olan Galatasaray, turu geçmesi halinde 3. ön eleme turunda Celtic-Midtjyland eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu maçları 3-10 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

Son dakika haberi... Şampiyonlar Ligi 2. ön elemesinde PSV ile karşı karşıya gelecek olan Galatasaray'ın 3. ön elemedeki muhtemel rakibi belli oldu. Sarı-kırmızılıların 3. ön elemede muhtemel rakibi yapılan kura çekimiyle Celtic-Midtjyland eşleşmesinin galibi oldu. Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu maçları 3-10 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

Sarı-kırmızılılar, 2. ön eleme turunda Çarşamba günü deplasmanda Hollanda ekibi PSV Eindhoven'a konuk olacak.

Organizasyonda 3. ön eleme turu ilk maçları 3-4 Ağustos, rövanş karşılaşmaları ise 10 Ağustos'ta oynanacak.

Eşleşmeler şöyle gerçekleşti:

ŞAMPİYONLAR YOLU

Dinamo Zagreb (Hırvatistan) / Omonoia FC (Kıbrıs Rum Kesimi) - Legia Varşova (Polonya) / Flora Tallinn (Estonya)

Lincoln Red Imps (Cebelitarık) / CFR Cluj (Romanya) - Bratislava (Slovakya) / Young Boys (İsviçre)

Olympiakos (Yunanistan) / Neftçi PFK (Azerbaycan) - Mura (Slovenya) / Ludogorets (Bulgaristan)

Kairat Almaty (Kazakistan) / Kızılyıldız (Sırbistan) - Alashkert (Ermenistan) / Sheriff Tiraspol (Moldova)

Malmö (İsveç) / HJK Helsinki (Finlandiya) - Rangers (İskoçya)

Ferencvaros (Macaristan) / Zalgiris Vilnius (Litvanya) - Slavia Prag (Çekya)

LİG YOLU

PSV Eindhoven (Hollanda) / Galatasaray - Celtic FC (İskoçya) / Midtjylland (Danimarka)

Spartak Moskova (Rusya) - Benfica (Portekiz)

Genk (Belçika) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna)

Monaco (Fransa) - Rapid Wien (Avusturya) / Sparta Prag (Çekya)

Konferans Ligi'nde ise Trabzonspor'un yanı sıra 2. eleme turunda Moldova temsilcisi Petrocub Hincesti'yi geçmesi durumunda Demir Grup Sivasspor'un da muhtemel rakibi belirlenecek.

MAÇLAR NE ZAMAN?

Üçüncü eleme turu maçları, Şampiyonlar Ligi'nde 3-4 Ağustos ve 10 Ağustos, Avrupa Ligi ile Avrupa Konferans Ligi'nde ise 5 ve 12 Ağustos'ta oynanacak.

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Son dakika: Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 3. ön elemedeki muhtemel rakipleri belli oldu!
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