Kulüplerden aşı mesajı

Süper Lig kulüpleri, dün sosyal medya hesaplarından taraftarlarını Koronavirüs aşısı olmaya davet etti. Bilindiği üzere TFF, 13 Ağustos'ta başlayacakyeni sezonda tribüne stadyumkapasitesinin %50 oranında seyirci alınacağını açıklamıştı. Bilim Kurulu da aşı olmayanların statlara alınmamasını tavsiye etmişti. Gözler Bakanlar Kurulu toplantısından çıkacak karara çevrilirken kulüpler, "Bizsağlığımız için kollarımızı sıvıyoruz,aşımızı oluyoruz. Siz de şimdiden aşınızıolun, 2021-22 sezonunda futbolun heyecanınıstatlarda hep birlikte gönül rahatlığıylayaşayalım" mesajını paylaştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da "Taraftar, tribünleretam kadro çıkmalı. Kendimizihastalıktan korumak için aşılarımızıyaptıralım" mesajıyla takımlara gösterdikleri hassasiyet için teşekkür etti.