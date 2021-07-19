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Giriş Tarihi: 19.7.2021

Kulüplerden aşı mesajı

Kulüplerden aşı mesajı
Süper Lig kulüpleri, dün sosyal medya hesaplarından taraftarlarını Koronavirüs aşısı olmaya davet etti. Bilindiği üzere TFF, 13 Ağustos'ta başlayacak yeni sezonda tribüne stadyum kapasitesinin %50 oranında seyirci alınacağını açıklamıştı. Bilim Kurulu da aşı olmayanların statlara alınmamasını tavsiye etmişti. Gözler Bakanlar Kurulu toplantısından çıkacak karara çevrilirken kulüpler, "Biz sağlığımız için kollarımızı sıvıyoruz, aşımızı oluyoruz. Siz de şimdiden aşınızı olun, 2021-22 sezonunda futbolun heyecanını statlarda hep birlikte gönül rahatlığıyla yaşayalım" mesajını paylaştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da "Taraftar, tribünlere tam kadro çıkmalı. Kendimizi hastalıktan korumak için aşılarımızı yaptıralım" mesajıyla takımlara gösterdikleri hassasiyet için teşekkür etti.

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Kulüplerden aşı mesajı
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