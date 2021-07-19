Marek Hamsik'ten Trabzonspor-Napoli benzetmesi! 'Buraya gelme sebebim...'

İşte Hamsik'in açıklamalarından öne çıkanlar...

Trabzon'a geldiğim için çok mutluyum. Burada herkes futbol için yaşıyor. Umarım Napoli'de olduğu gibi burada da taraftarları memnun ederim.

Napoli'de Maradona'nın rekorunu kırmak benim için çok güzel bir duyguydu ama o rekor artık Mertens'e ait. Ancak ben geçmişi konuşmak yerine geleceğe bakıyorum.