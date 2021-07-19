Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman? UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu kura çekilişi canlı yayını

Şampiyonlar Ligi kura çekilişi bugün gerçekleştiriliyor. Galatasaray'ın 2. eleme turunda PSV'yi geçmesi durumunda katılacağı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde zorlu bir mücadele takımları bekliyor. Çekiliş için kısa bir süre kalması nedeniyle futbolseverler tarafından "UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekilişi ne zaman, saat kaçta?" sorusu araştırılıyor. İşte, 2021 UEFA Avrupa Konferans Ligi ve Şampiyonlar ligi kura çekilişine ilişkin detaylar...
Galatasaray'ın 2. eleme turunda Hollanda ekibi PSV'yi geçmesi halinde Lig Yolu'ndan katılacağı UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi, TSİ 13.00'te yapılacak.Şampiyonlar Yolu ve Temel Yol olmak üzere ikiye ayrılan UEFA Avrupa Ligi çekilişi, TSİ 14.00'te başlayacak.
Bu sezon ilk kez düzenlenecek UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin kura çekimi ise TSİ 15.00'te gerçekleştirilecek. Şampiyonlar Yolu ve Temel Yol olarak çekilecek kurada Trabzonspor'un yanı sıra 2. eleme turunda Moldova temsilcisi Petrocub Hincesti'yi geçmesi durumunda Demir Grup Sivasspor'un da muhtemel rakibi belirlenecek.
Üçüncü eleme turu maçları, Şampiyonlar Ligi'nde 3-4 Ağustos ve 10 Ağustos, Avrupa Ligi ile Avrupa Konferans Ligi'nde ise 5 ve 12 Ağustos'ta oynanacak.