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Giriş Tarihi: 19.7.2021 10:00

Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman? UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu kura çekilişi canlı yayını

Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman? UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu kura çekilişi canlı yayını

Şampiyonlar Ligi kura çekimi için geri sayım sona eriyor. UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEAFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu kura çekimi ile birbiriyle karşılaşacak takımlar belirlenecek. Şampiyonlar Ligi çekilişi İsviçre'nin Nyon kentindeki EUFA merkezinde yapılacak. Peki, Şampiyonlar Ligi kura çekilişi canlı yayını ne zaman ve hangi takımlar var? İşte, 2021 UEFA Şampiyonlar Ligi çekilişine ilişkin merak edilen bilgiler...

Şampiyonlar Ligi kura çekilişi bugün gerçekleştiriliyor. Galatasaray'ın 2. eleme turunda PSV'yi geçmesi durumunda katılacağı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde zorlu bir mücadele takımları bekliyor. Çekiliş için kısa bir süre kalması nedeniyle futbolseverler tarafından "UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekilişi ne zaman, saat kaçta?" sorusu araştırılıyor. İşte, 2021 UEFA Avrupa Konferans Ligi ve Şampiyonlar ligi kura çekilişine ilişkin detaylar...

Galatasaray'ın 2. eleme turunda Hollanda ekibi PSV'yi geçmesi halinde Lig Yolu'ndan katılacağı UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi, TSİ 13.00'te yapılacak.Şampiyonlar Yolu ve Temel Yol olmak üzere ikiye ayrılan UEFA Avrupa Ligi çekilişi, TSİ 14.00'te başlayacak.

Bu sezon ilk kez düzenlenecek UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin kura çekimi ise TSİ 15.00'te gerçekleştirilecek. Şampiyonlar Yolu ve Temel Yol olarak çekilecek kurada Trabzonspor'un yanı sıra 2. eleme turunda Moldova temsilcisi Petrocub Hincesti'yi geçmesi durumunda Demir Grup Sivasspor'un da muhtemel rakibi belirlenecek.

Üçüncü eleme turu maçları, Şampiyonlar Ligi'nde 3-4 Ağustos ve 10 Ağustos, Avrupa Ligi ile Avrupa Konferans Ligi'nde ise 5 ve 12 Ağustos'ta oynanacak.

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Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman? UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu kura çekilişi canlı yayını
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