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Giriş Tarihi: 19.7.2021 16:31 Son Güncelleme: 19.7.2021 16:39

Sergio Ramos'tan Lionel Messi'ye çağrı! "PSG'ye gelmesini çok isterim"

Sergio Ramos'tan Lionel Messi'ye çağrı! PSG'ye gelmesini çok isterim

Real Madrid'deki 16 yıllık kariyerinden sonra PSG'ye transfer olan Sergio Ramos, Lionel Messi'nin Paris ekibine gelmesini çok istediğini söyledi. Ramos, "Messi'nin PSG'ye gelmesini istiyorum. En iyilerle oynamayı seviyorum ve Messi en iyisi" dedi.

2005 yılında transfer olduğu Real Madrid'in formasını 16 yıl boyunca terleten Sergio Ramos, yıllarca rakip olarak karşılıklı oynadığı Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi hakkında övgüyle bahsetti. Ramos, Messi'nin PSG'ye gelmesini çok istediğini açıkladı.

La Liga'da Real Madrid kaptanı olarak Arjantinli yıldızla birçok kez rakip olan tecrübeli savunmacı, Messi'nin yeteneklerine ve Barcelona'da yaptıklarına hayran olduğunu ifade etti.

İspanya'dan ayrılmasının ardından Paris Saint - Germain ile anlaşan Ramos, Barcelona ile olan sözleşmesinin sona ermesinin ardından adı Fransız deviyle anılan Messi hakkında da konuştu.

2013-2017 yılları arasında Katalan ekibinin formasını giyen Neymar ile alakalı konuşan Ramos, "O zamanlar rakiptik ama onunla çok iyi bir ilişkimiz var." dedi.

Ramos, "Bu rekabet bizim aramızda güçlü bir ilişki doğurdu, transferim resmileşmeden önce PSG'ye gelmem için bana mesajlar atıyordu. Böyle yıldızların sizi teşvik etmesi her zaman güzel bir şeydir." ifadelerini kullandı.

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Sergio Ramos'tan Lionel Messi'ye çağrı! "PSG'ye gelmesini çok isterim"
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