Sergio Ramos'tan Lionel Messi'ye çağrı! "PSG'ye gelmesini çok isterim"

2005 yılında transfer olduğu Real Madrid'in formasını 16 yıl boyunca terleten Sergio Ramos, yıllarca rakip olarak karşılıklı oynadığı Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi hakkında övgüyle bahsetti. Ramos, Messi'nin PSG'ye gelmesini çok istediğini açıkladı.
La Liga'da Real Madrid kaptanı olarak Arjantinli yıldızla birçok kez rakip olan tecrübeli savunmacı, Messi'nin yeteneklerine ve Barcelona'da yaptıklarına hayran olduğunu ifade etti.
2013-2017 yılları arasında Katalan ekibinin formasını giyen Neymar ile alakalı konuşan Ramos, "O zamanlar rakiptik ama onunla çok iyi bir ilişkimiz var." dedi.
Ramos, "Bu rekabet bizim aramızda güçlü bir ilişki doğurdu, transferim resmileşmeden önce PSG'ye gelmem için bana mesajlar atıyordu. Böyle yıldızların sizi teşvik etmesi her zaman güzel bir şeydir." ifadelerini kullandı.