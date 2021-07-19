Son dakika: 10 futbolcu çare olamadı! Galatasaray'ın sağına Stryger Larsen ve Rachid Ghezzal geliyor

Kasımpaşa ile oynanan hazırlık maçında savunmanın sağında Jesse Sekidika'ya görev veren Fatih Terim, idmanlarda yeni transferi Alpaslan Öztürk'ü de bu bölgede deneyecek. Hızı ve hareketliliği nedeniyle Sekidika'yı bir adım öne koyan Terim, deneyimi nedeniyle Alpaslan'ı da düşünüyor.