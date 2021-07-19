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Giriş Tarihi: 19.7.2021 09:37 Son Güncelleme: 19.7.2021 09:39

Son dakika: 10 futbolcu çare olamadı! Galatasaray'ın sağına Stryger Larsen ve Rachid Ghezzal geliyor

MEHMET ÖZCAN
Son dakika: 10 futbolcu çare olamadı! Galatasaray'ın sağına Stryger Larsen ve Rachid Ghezzal geliyor

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Süper Lig'de yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlayacak olan Galatasaray, kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarına hız verdi. Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda PSV ile karşı karşıya gelecek olan sarı-kırmızılılar, ilk maça olmasa da rövanş karşılaşmasına transferleri yetiştirmeyi planlıyor. Aslan, sağ kanadı sil baştan oluşturuyor. Sağ beke Danimarkalı Stryger Larsen, sağ ön tarafa ise Rachid Ghezzal alınacak. İşte detaylar...

Son dakika...Galatasaray yeni sezonda sağ tarafını yenileyecek. Geçen sezon sağ kanat ve sağ bek mevkilerinde toplamda 10 futbolcu görev yaparken, Fatih Terim beklediği verimi alamamıştı.

Galatasaray'da geride kalan sezonda savunmanın sağında 4 farklı oyuncu (Omar, Linnes, Yedlin, Şener) görev yaparken, sağ önde 6 farklı isim (Feghouli, Emre Kılınç, Oğulcan, Arda, Onyekuru, Kerem) forma giydi.

Sağ kanadını tamamen değiştirmeye karar veren sarı-kırmızılılar, transferde önemli yol kat etti.

Udinese'nin Danimarkalı sağ beki Stryger Larsen ile anlaşma sağlayan Galatasaray, İtalyanlar'ı da 3 milyon Euro bonservis bedeline ikna etmeye çok yakın.

30 yaşındaki Larsen'den sonra Rachid Ghezzal transferinin bitme olasılığı da yüksek görülüyor.

Cezayirli yıldıza Beşiktaş'tan daha iyi bir teklif sunan sarı-kırmızılılar, 29 yaşındaki sağ açığın menajeri Anouir Fazuli ile bu hafta son görüşmeyi gerçekleştirecek.

Teknik direktör Fatih Terim yeni sezonda sağ kanadını Larsen-Ghezzal ikilisine teslim etmeyi planlıyor ve yönetim de görüşmelerde son aşamaya geldi.

Larsen EURO 2020'de ülkesinin formasını 6 maçta da giyerken, 1 asist yaptı. Ghezzal geçen sezon ligde 17 asist ile Beşiktaş'ı şampiyonluğa taşıyan isimdi.

PSV KARŞISINDA SAĞ BEK KİM OLACAK?

Sarı-kırmızılılar, PSV maçı öncesinde saha içinde zorunlu değişikliğe gidiyor. Kovid-19 testi pozitif çıkan DeAndre Yedlin izolasyona girince Hollanda'da 21 Temmuz'da oynanacak maçta sağ bek bölgesi boşta kaldı.

Kasımpaşa ile oynanan hazırlık maçında savunmanın sağında Jesse Sekidika'ya görev veren Fatih Terim, idmanlarda yeni transferi Alpaslan Öztürk'ü de bu bölgede deneyecek. Hızı ve hareketliliği nedeniyle Sekidika'yı bir adım öne koyan Terim, deneyimi nedeniyle Alpaslan'ı da düşünüyor.

Maç içindeki skora göre de tecrübeli teknik adam bu iki oyuncu arasında hamle yapabilir.

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Son dakika: 10 futbolcu çare olamadı! Galatasaray'ın sağına Stryger Larsen ve Rachid Ghezzal geliyor
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