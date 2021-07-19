Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Beşiktaş'tan Galatasaray'a çok sert Ghezzal ve Rosier cevabı! "Büyük acizlik..."
Giriş Tarihi: 19.7.2021 20:42 Son Güncelleme: 19.7.2021 20:48

Son dakika: Beşiktaş'tan Galatasaray'a çok sert Ghezzal ve Rosier cevabı! "Büyük acizlik..."

Son dakika: Beşiktaş'tan Galatasaray'a çok sert Ghezzal ve Rosier cevabı! Büyük acizlik...

Son dakika haberi... Transfer sezonunun açılmasından bu yana Beşiktaş'ın geçen sezon kiralık olarak kadrosunda yer alan Valentin Rosier ve Rachid Ghezzal isimleri gündemin bir numaralı maddesi haline geldi. Galatasaray ve Beşiktaş'ın adeta bir transfer savaşı yürüttüğü iki isim için taraflardan sert açıklamalar gelmeye devam ediyor. Beşiktaş 2. Başkanı Adnan Dalgakıran, sosyal medyadan yaptığı açıklamalada, "Büyük acizlik" yorumunu yaptı. İşte son dakika haberinin detayları...

Geçtiğimiz yıl Beşiktaş'a kiralık olarak transfer olan ve hem taraftarı hem de teknik heyeti oldukça memnun eden Rachid Ghezzal ve Valentin Rosier, siyah-beyazlıların şampiyonluklarında büyük rol oynamıştı.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren iki takım ise bir yandan transfer çalışmalarını da yürütüyor. Galatasaray'ın Rachid Ghezzal ve Rosier'e talip olması, transfer sürecini kızıştıran durum oldu.

Beşiktaş 2. Başkanı Adnan Dalga Kıran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Galatasaray'a sert bir tepki gösterdi.

Beşiktaş 2. Başkanı Adnan Dalgakıran'ın açıklaması şöyle...

"Sadece Avrupa'da 164 ülke var. Bu ülkelerin ilk liginde yaklaşık 50 bin futbolcu oynuyor. Hal böyle iken, borç içerisinde yüzen kulüplerin, rakibinin oyuncusuna kanca atması büyük acizlik. Bu savaş kimseye yaramaz."

EN ÇOK OKUNANLAR

Sahte hâkim, savcı kocasını da kandırdı
Son dakika haberi: Galatasaray'a Gedson Fernandes şoku! 'Beşiktaş' derken flaş gelişme...
Son dakika: Necla ve Metin Büyükşen cinayetinde Mavi Kapı detayı
Son dakika: Fenerbahçe Andreas Cornelius transferini bitirdi! 19.07'de transfer açıklanacak...
Juventus - PSG arasında dev takas hamlesi! Ronaldo'dan kafaları karıştıran paylaşım...
Bayram namazı saat kaçta? 2021 Yarın İstanbul, Ankara bayram namazı saati ve il il Kurban Bayram namazı saatleri yayınlandı
'Tosuncuk gibi kaçmadan yakalayın!' SAS Holding'in önünde isyan ettiler!
Son dakika: 10 futbolcu çare olamadı! Galatasaray'ın sağına Stryger Larsen ve Rachid Ghezzal geliyor
Muhalefetin kara propagandasını uluslararası istatistik kurumları yalanlıyor
Bugün bankalar açık mı, Arefe Günü çalışıyor mu? 19 Temmuz 2021 Bugün Arefe Günü bankalar çalışıyor mu ve saat kaça kadar açık? Banka çalışma saatleri
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Beşiktaş'tan Galatasaray'a çok sert Ghezzal ve Rosier cevabı! "Büyük acizlik..."
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA