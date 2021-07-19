Son dakika: Beşiktaş'tan Galatasaray'a çok sert Ghezzal ve Rosier cevabı! "Büyük acizlik..."

Geçtiğimiz yıl Beşiktaş'a kiralık olarak transfer olan ve hem taraftarı hem de teknik heyeti oldukça memnun eden Rachid Ghezzal ve Valentin Rosier, siyah-beyazlıların şampiyonluklarında büyük rol oynamıştı.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren iki takım ise bir yandan transfer çalışmalarını da yürütüyor. Galatasaray'ın Rachid Ghezzal ve Rosier'e talip olması, transfer sürecini kızıştıran durum oldu.

Beşiktaş 2. Başkanı Adnan Dalga Kıran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Galatasaray'a sert bir tepki gösterdi.

Beşiktaş 2. Başkanı Adnan Dalgakıran'ın açıklaması şöyle...

"Sadece Avrupa'da 164 ülke var. Bu ülkelerin ilk liginde yaklaşık 50 bin futbolcu oynuyor. Hal böyle iken, borç içerisinde yüzen kulüplerin, rakibinin oyuncusuna kanca atması büyük acizlik. Bu savaş kimseye yaramaz."