Son dakika: Burak Elmas'tan transfer açıklamaları! Stanciu, Alioski, Aaanholt, Kurzawa...

İşte başkan Burak Elmas'ın açıklamaları...

Burak Elmas, Rumen futbolcunun kulübüyle yapılan görüşmeye ilişkin, "Nicolae Stanciu için bir görüşmemiz oldu, kulüp başkanıyla direkt ben görüştüm. Nicolae Stanciu için talep edilen rakam ile bizim düşündüğümüz rakamlar arasında fark var; görüşmelerimizi sürdürüyoruz." ifadedelerini kullandı.