Son dakika: Burak Elmas'tan transfer açıklamaları! Stanciu, Alioski, Aaanholt, Kurzawa...

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, göreve geldiği günden itibaren geçen 1 aylık süreci canlı yayında değerlendirdi. GS TV'de açıklamalarda bulunan Burak Elmas, transferlerle alakalı basında sıkça geçen isimlere dair açıklamalar yaptı. Transfer süreçlerini değerlendiren Elmas, Stanciu, Alioski, Aaanholt ve Kurzawa isimleriyle görüşmelerin olduğunu doğruladı.
İşte başkan Burak Elmas'ın açıklamaları...
Burak Elmas, Rumen futbolcunun kulübüyle yapılan görüşmeye ilişkin, "Nicolae Stanciu için bir görüşmemiz oldu, kulüp başkanıyla direkt ben görüştüm. Nicolae Stanciu için talep edilen rakam ile bizim düşündüğümüz rakamlar arasında fark var; görüşmelerimizi sürdürüyoruz." ifadedelerini kullandı.
ALİOSKİ, AANHOLT VE KURZAWA
Gündemde ismi geçen Alioski, Aanholt ve Kurzawa'ya dair görüşmeleri doğrulayan Burak Elmas, "Alioski, van Aanholt ve Kurzawa ile transfer için görüştük. Birisi için bu daha yakın diyemem." diye konuştu.
Burak Elmas, takımdan ayrılacak isimlere dair teklif beklenildiğini belirtti. Elmas, "Takımdan ayrılmasına mecbur olduğumuz isimler var. Bu oyuncularla bire bir ben görüştüm, teklif bekliyoruz." dedi.