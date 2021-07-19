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Giriş Tarihi: 19.7.2021 18:14 Son Güncelleme: 19.7.2021 18:18

Son dakika: Burak Elmas'tan transfer açıklamaları! Stanciu, Alioski, Aaanholt, Kurzawa...

Son dakika: Burak Elmas'tan transfer açıklamaları! Stanciu, Alioski, Aaanholt, Kurzawa...

Son dakika haberi... Galatasaray Başkanı Burak Elmas, 1 aylık geçen yönetim süresini canlı yayında değerlendirdi. Burak Elmas, basında ismi çok sık geçen transfer görüşmelerine dair açıklamalarda bulundu. İşte Burak Elmas'ın Stanciu, Alioski, Aaanholt ve Kurzawa ile ilgili yaptığı açıklamalar...

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, göreve geldiği günden itibaren geçen 1 aylık süreci canlı yayında değerlendirdi. GS TV'de açıklamalarda bulunan Burak Elmas, transferlerle alakalı basında sıkça geçen isimlere dair açıklamalar yaptı. Transfer süreçlerini değerlendiren Elmas, Stanciu, Alioski, Aaanholt ve Kurzawa isimleriyle görüşmelerin olduğunu doğruladı.

İşte başkan Burak Elmas'ın açıklamaları...

Burak Elmas, Rumen futbolcunun kulübüyle yapılan görüşmeye ilişkin, "Nicolae Stanciu için bir görüşmemiz oldu, kulüp başkanıyla direkt ben görüştüm. Nicolae Stanciu için talep edilen rakam ile bizim düşündüğümüz rakamlar arasında fark var; görüşmelerimizi sürdürüyoruz." ifadedelerini kullandı.

ALİOSKİ, AANHOLT VE KURZAWA

Gündemde ismi geçen Alioski, Aanholt ve Kurzawa'ya dair görüşmeleri doğrulayan Burak Elmas, "Alioski, van Aanholt ve Kurzawa ile transfer için görüştük. Birisi için bu daha yakın diyemem." diye konuştu.

Burak Elmas, takımdan ayrılacak isimlere dair teklif beklenildiğini belirtti. Elmas, "Takımdan ayrılmasına mecbur olduğumuz isimler var. Bu oyuncularla bire bir ben görüştüm, teklif bekliyoruz." dedi.

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Son dakika: Burak Elmas'tan transfer açıklamaları! Stanciu, Alioski, Aaanholt, Kurzawa...
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