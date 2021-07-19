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Giriş Tarihi: 19.7.2021 23:19 Son Güncelleme: 19.7.2021 23:45

Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe’ye Attila Szalai piyangosu! Çılgın teklifi açıkladılar…

Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe’ye Attila Szalai piyangosu! Çılgın teklifi açıkladılar…

Son dakika haberi… Fenerbahçe’nin geçtiğimiz sezon devre arasında kadrosuna kattığı genç stoper Attila Szalai, performansıyla birçok Avrupa kulübünün dikkatini çekmişti. Sarı-lacivertlilerdeki tam not alan performansını EURO 2020’de Macaristan formasıyla da sürdüren Szalai için İngiliz basınından flaş bir iddia geldi. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika… Fenerbahçe'nin geçen sezon Apollon Limassol kulübünden 2 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı 23 yaşındaki Macar savunmacı Attila Szalai'nin talipleri artıyor.

EURO 2020'de Macaristan'la turnuvanın ölüm grubu olarak gösterilen Fransa, Almanya ve Portekiz'in yer aldığı grupta mücadele eden Attila Szalai, beğeni toplamıştı.

F Grubu'ndan çıkmayı başaramayan Macaristan, zorlu rakiplere karşı oynadığı oyunla takdir kazanmıştı. Takımın en dikkat çeken oyunculardan birisi olan Szalai, turnuva sonrası piyasasını arttırdı.

Geçtiğimiz sezonun devre arasında kadroya katılan ve kısa sürede ilk 11'de formayı kapan Szalai, Süper Lig'de 21 maça çıkmış ve 3 kez golle buluşmuştu.

Transfer sezonunun başlamasıyla birlikte ismi birçok Avrupa deviyle anılan Szalai, geçtiğimiz günlerde Macar basınına yaptığı açıklamada, "Böyle büyük kulüplerle ismimin anılması onur verici ama bu tip şeylerle yaşayan biri değilim. Benim için en önemlisi sürekli oynamak." diye konuşmuştu.

Fenerbahçe'de oynamaktan dolayı çok gurur duyduğunu ifade eden Szalai, "Ben bir Fenerbahçeliyim, uzun yıllar devam edecek bir sözleşmem var. Fenerbahçe gibi büyük bir kulüpte oynadığım için ne kadar gururlu biri olduğumdan bahsetmiyorum bile." demişti.

15 MİLYON STERLİN...

Szalai için yapılan transfer iddialarına bir yenisi daha ekledi. İngiliz basınından Birmingham Live'ın haberine göre, Aston Villa'nın, Szalai ısrarı sürüyor.

Aynı haberde yer alan bilgilerde, Attila Szalai için Fenerbahçe'ye transfer teklifi yapmaya hazırlanan Aston Villa'nın, bu transfer için 15 milyon Sterlin'i gözden çıkardığı belirtildi.

Kulübe gelen resmi bir teklif olduğu belirtilmezken, görüşmelere başlamak için 15 milyon Sterlin'in masaya koyulması gerektiği yazıldı.

"20 MİLYONUN ALTI KONUŞULMUYOR"

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, daha önce yaptığı açıklamalarda, 'Attila Szalai için 20 milyon Euro'nun altı konuşulmuyor' demişti.

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Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe’ye Attila Szalai piyangosu! Çılgın teklifi açıkladılar…
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