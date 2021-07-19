Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe’ye Attila Szalai piyangosu! Çılgın teklifi açıkladılar…

Fenerbahçe'de oynamaktan dolayı çok gurur duyduğunu ifade eden Szalai, "Ben bir Fenerbahçeliyim, uzun yıllar devam edecek bir sözleşmem var. Fenerbahçe gibi büyük bir kulüpte oynadığım için ne kadar gururlu biri olduğumdan bahsetmiyorum bile." demişti.