Son dakika... Galatasaray Başkanı Burak Elmas, 1 aylık başkanlık dönemini değerlendiriyor. Türk Telekom Stadı'nda düzenlenen basın toplantısı GS TV'den canlı yayınlanıyor. Gazetecilerin sorularını da yanıtlayacak olan Elmas'ın transfer gündemine yer alan Rachid Ghezzal, Valentin Rosier,

Jens Stryger Larsen, Berkan Kutlu, Gedson Fernandes, Patrick van Aanholt ve Layvin Kurzawa ile ilgili açıklamalarda bulunması bekleniyor.

Burak Elmas, 19 Haziran 2021'de yapılan genel kurulda Eşref Hamamcıoğlu ile girdiği başkanlık yarışını kazanarak görevi Mustafa Cengiz'den devralmıştı. Burak Elmas'ın açıklamalarını Sabah Spor'dan canlı takip edebilirsiniz...

"Bugün bu toplantıyı yapmayı ben arzu ettim. 199 Haziran'da seçim oldu 22'sinde mazbatamızı aldık. Toplam 26 gün, 19 iş günü geçti. Beklentinin ne kadar yüksek olduğunun farkındayız. 100 gün hedefimiz doğrultusunda ciddi şekilde çalışmaya başladık ve tespitler yaptık. Bildiğimiz veriler dışında, bilmediğimiz veriler de vardı. Bu gibi detayları çok kısa sürede öğrendik.

"75 MİLYON TL ÖDEYEREK BORÇSUZLUK KAĞIDI ALDIK"

Ciddi şekilde şu anda tenkit edildiğimiz gördüğüm iki husus var. Bir tanesi 10 gün içinde hocamızın istediği transferleri bitirebileceğimize dair verdiğim demeç. Eleştirileri haklı ve yerinde buluyorum. Bu süreçte gerçekleşen, gelişen ve yapmak zorunda olduklarımızı da anlatmak istiyorum... Borçsuzluk kağıdı almamız gerekiyordu. Göreve geldiğimizden bu yana 75 milyon TL ödeyerek borçsuzluk kağıdı aldık, 80 milyon TL'lik ödemenin de vadesini yapılandırdık.

"ANLAŞTIĞIMIZ FUTBOLCULARIN KULÜPLERİ BİLEREK ÇOK YÜKSEK MİKTARLAR İSTEDİ"

Anlaşmaları incelediğimizde bugün TFF'nin Galatasaray'a vermiş olduğu 547 milyon TL. Bankalar Birliği anlaşması çerçevesinde verilmiş olan taaahhüt de yüzde 20 yani 480 milyon TL. Bu dönemin şöyle bir farkı var. Ayrı bir Florya ve kulüp merkezi yok. Hocamızla beraber birlikte çalışıyoruz. Mevcut futbol takımımızın bütçesinin yüzde 47'sini 4 futbolcuya ödüyoruz. Daha önceden anlaştığımız futbolcuların sözleşmelerini finalize etmek için hamlelerimizi yaptık. Bizim 15 Haziran'a kadar futbolcuları yetiştirmek zorunda olduğumuzu bilen kulüpler, futbolcular ile anlaşmamıza rağmen çok yüksek miktarlar istedi.

"PSV MAÇINA YETİŞSİN DİYE TRANSFER YAPMAYACAĞIZ"

Hocamız ile birlikte çalışıyoruz, bütün kararları bütçemiz doğrultusunda beraber alıyoruz. Hocamız ile "bugünü kurtarmak" üzere bir görüşme yapmadık, bu yönde kararlar almadık. Başarıya aç, son sahibi olmayacağımız bir takım kurmak istiyoruz. Bugün mutlu olmak için kısa mutluluklar peşinde koşmayacağız, burada cesur olacağız. PSV maçına yetişsin diye transfer yapmayacağız. 10 gün söylemimden dolayı bir üzüntü yarattıysam da tüm Galatasaray camiasından özür diliyorum. Biz bu dönem birlikte çok şey başaracağız dedik, bize ulaşma kabiliyeti olan tüm üyelerimizin eleştirilerine, önerilerine açığız ama bize sosyal medya aracılığıyla mesaj iletilmemesi rica ediyoruz."

"STAT İSİM SPONSORLUĞU ANLAŞMASINI YAKINDA İMZALAYACAĞIZ"

TFF'nin değiştirmesini arzu ettiğimiz ciddi 5 konu var. Bu konuların değişmesi için ön planda olan bir Galatasaray görüyorsunuz. Bu konular çözülmezse Türk futbolunun geleceği için kötü günler gelecektir. Stat isim sponsorluğu anlaşmasını yakında imzalayacağız. Galatasaray tarihinin belki de en önemli sponsorluk sözleşmesi olacak. Biz buraya gelirken popüler olmaya değil, Galatasaray'ın geleceği oluşturmak için geldik. Galatasaray'ın mahremi sosyal medyada bu kadar konuşulmamalı.