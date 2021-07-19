Son dakika: Galatasaray ve Beşiktaş'ı transfer yarışına sokmuştu! Valentin Rosier için Sporting ile anlaşıldı...

Süper Lig'de geçtiğimiz sezon Süper Lig'i ve Türkiye Kupası'nı kazanan Beşiktaş'ta ilk 11'in en önemli isimlerinden birisi olan Valentin Rosier, sezon sonu itibarıyla kiralık olarak geldiği Sporting'e geri dönmüştü. Transfer sezonu boyunca her fırsatta Beşiktaş'a transfer olmak istediğini dile getiren Rosier, siyah-beyazlılara imza atıyor.
A Spor'un son dakika haberine göre, Beşiktaş, Valentin Rosier için Sporting ile anlaştı. 4.5 milyon euro'luk bonservis için ödeme planı görüşülüyor.
A Spor muhabiri Sercan Dikme, anlaşmaya dair son detayları paylaştı. Oyuncunun yıllık maaşını açıklayan Sercan Dikme, transferin kısa süre içerisinde resmen açıklanacağını söyledi.
Beşiktaş'a gelmeyi çok isteyen Rosier, yıllık ücretinde de fedakarlık yapacağını Beşiktaş yönetimine belirtmişti. Portekizli yıldız, siyah-beyazlılarla 4 yıllık anlaşma sağlayacak. Rosier'in yıllık ücreti ise 1 milyon 350 bin euro olacak.
BURAK ELMAS: "HER OYUNCUYLA GÖRÜŞEBİLİRİZ"
Galatasaray Başkanı Burak Elmas, gün içerisinde düzenlediği basın toplantısında her oyuncuyla görüşebileceklerini söylemiş ve Beşiktaş'a Rosier üzerinden bir göndermede bulunmuştu.
Elmas, ''Başka bir takım ricasıyla transferden vazgeçmedik. Oyuncunun buraya gelmek istemesi, karakterinin Galatasaray'a uyumlu olması gibi önemli faktörler var. Her oyuncuda buna bakıyoruz. Başka bir takım ricasıyla vazgeçmeyiz. O zaman haksız rekabet olur." diye konuşmuştu.
Valentin Rosier, geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla Süper Lig'de 31 maça çıkmış ve 1 gol kaydetmişti. 7 asist yapan Rosier, taraftarın sevgilisi haline geldi.