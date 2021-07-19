Son dakika: Galatasaray ve Beşiktaş'ı transfer yarışına sokmuştu! Valentin Rosier için Sporting ile anlaşıldı...

Elmas, ''Başka bir takım ricasıyla transferden vazgeçmedik. Oyuncunun buraya gelmek istemesi, karakterinin Galatasaray'a uyumlu olması gibi önemli faktörler var. Her oyuncuda buna bakıyoruz. Başka bir takım ricasıyla vazgeçmeyiz. O zaman haksız rekabet olur." diye konuşmuştu.