Son dakika: Galatasaray'dan Beşiktaş'a Gedson Fernandes ve Valentin Rosier göndermesi!

Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın basın toplantısından satır başları şu şekilde:

"Her takım, arzu ettiği oyuncuyla görüşebilir. Bu rekabetin gereğidir. İlk defa yaşanmıyor, geçtiğimiz senelerde birçok kez bize oldu. Bunu nezaket çerçevesinde yapmak önemli.