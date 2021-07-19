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Giriş Tarihi: 19.7.2021 18:10

Son dakika: Galatasaray'dan Beşiktaş'a Gedson Fernandes ve Valentin Rosier göndermesi!

Son dakika: Galatasaray'dan Beşiktaş'a Gedson Fernandes ve Valentin Rosier göndermesi!

Son dakika haberi... Galatasaray Başkanı Burak Elmas, basının karşısına çıktı. Transferle ilgili gelen soruları yanıtlayan Elmas, Valentin Rosier ve Gedson Fernades ile ilgili merak edilen açıklamalarda bulundu. Geçen sezon Beşiktaş'ta kiralık forma giyen Sporting'in Fransız sağ beki Rosier transferdeki tavrına cevap veren Elmas, Gedson Fernandes transferinde ise Türkiye'den bir büyük kulübün ödeyemeyeceği bir teklifte bulunduğunu söyledi.

Son dakika haberi... Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Valentin Rosier ve Gedson Fernades transferlerinde merak edilenleri açıkladı. Rosier'in transferdeki tavrına yanıt veren Elmas Gedson için ise Türkiye'den bir büyük kulübün ödeyemeyeceği bir teklifte bulunduğunu söyledi.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın basın toplantısından satır başları şu şekilde:

"Her takım, arzu ettiği oyuncuyla görüşebilir. Bu rekabetin gereğidir. İlk defa yaşanmıyor, geçtiğimiz senelerde birçok kez bize oldu. Bunu nezaket çerçevesinde yapmak önemli.

Başka bir takımın ricasıyla hiçbir oyuncudan vazgeçmedik. Oyuncunun buraya gelmek istemesi, karakterinin buraya uygun olmasına da bakıyoruz.

Gedson Fernandes'in kulübüyle ilgili görüşmelerimiz devam ediyor. Burada iki sıkıntı oldu. Birincisi, bir büyük kulübümüzün ödeyemeyeceğini düşündüğümüz bonservis teklifi oldu. İkincisi ise yönetim değişikliği oldu. Görüşmelerimizi sürdürüyoruz.

Nicolae Stanciu'nun kulübüyle bir transfer görüşmemiz oldu. Rakamlarda çok az fark var. Görüşmeler sürüyor.

Alioski, van Aanholt ve Kurzawa ile transfer için görüştük. Birisi için bu daha yakın diyemem."

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Son dakika: Galatasaray'dan Beşiktaş'a Gedson Fernandes ve Valentin Rosier göndermesi!
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