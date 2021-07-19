Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika haberi: Galatasaray'a Gedson Fernandes şoku! 'Beşiktaş' derken flaş gelişme...
Giriş Tarihi: 19.7.2021 12:31 Son Güncelleme: 19.7.2021 12:47

Son dakika haberi: Galatasaray'a Gedson Fernandes şoku! 'Beşiktaş' derken flaş gelişme...

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Son dakika haberi: Galatasaray'a Gedson Fernandes şoku! Herkes 'Beşiktaş' derken flaş gelişme...

Son dakika haberi... Beşiktaş ve Galatasaray, Valentin Rosier ve Rachid Ghezzal'ın ardından Gedson Fernandes transferinde de karşı karşıya gelmişti. Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın 'kısa sürede transferin biteceğini düşünüyorum' dediği Gedson için kötü haber Fransa'dan geldi. İşte son dakika haberinin detayları...

Beşiktaş ve Galatasaray, Valentin Rosier ve Rachid Ghezzal'ın ardından Gedson Fernandes transferinde de karşı karşıya gelmişti. Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın 'kısa sürede transferin biteceğini düşünüyorum' dediği Gedson için kötü haber Fransa'dan geldi. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika haberi: Galatasaray'a Gedson Fernandes şoku! Herkes 'Beşiktaş' derken flaş gelişme...

Süper Lig'de geçen sezon kıyasıya bir şampiyonluk yarışı içerisine giren Beşiktaş ve Galatasaray, bugünlerde ise transferde karşı karşıya gelmiş durumda...

Son dakika haberi: Galatasaray'a Gedson Fernandes şoku! Herkes 'Beşiktaş' derken flaş gelişme...

Galatasaray, Valentin Rosier ve Rachid Ghezzal için devreye girerken, Beşiktaş da Gedson Fernandes'i kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Son dakika haberi: Galatasaray'a Gedson Fernandes şoku! Herkes 'Beşiktaş' derken flaş gelişme...

Çıkan haberlerde Galatasaray'ın hem Rosier hem de Ghezzal için Sporting Lizbon ve Leicester City ile yıldız oyunculara daha yüksek ücret önerdiği iddia edilmişti.

Son dakika haberi: Galatasaray'a Gedson Fernandes şoku! Herkes 'Beşiktaş' derken flaş gelişme...

Galatasaray'ın yaptığı teklifler sonrası daha önce Beşiktaş ile anlaşma aşamasına gelen Leicester City ve Sporting kulüplerinin Siyah-Beyazlılar'dan teklifini arttırmasını istediği kaydedilmişti.

Son dakika haberi: Galatasaray'a Gedson Fernandes şoku! Herkes 'Beşiktaş' derken flaş gelişme...

BEŞİKTAŞ'TAN 7.5 MİLYON EURO'LUK TEKLİF

Beşiktaş ise karşı hamle olarak Gedson Fernandes için Portekiz ekibi Benfica'nın kapısını çalmıştı.

Son dakika haberi: Galatasaray'a Gedson Fernandes şoku! Herkes 'Beşiktaş' derken flaş gelişme...

Portekiz Record gazetesi, Beşiktaş'ın Gedson'un bonservisinin yarısı için Benfica'ya 7.5 milyon Euro teklif ettiğini yazmıştı.

Son dakika haberi: Galatasaray'a Gedson Fernandes şoku! Herkes 'Beşiktaş' derken flaş gelişme...

Haberde ayrıca Benfica'nın Beşiktaş'ın bu teklifine sıcak bakmadığı ve Fernandes için daha iyi teklifler beklediği kaydedilmişti.

Son dakika haberi: Galatasaray'a Gedson Fernandes şoku! Herkes 'Beşiktaş' derken flaş gelişme...

ŞİMDİ DE LILLE DEVREYE GİRDİ

Gedson için Benfica ile pazarlıklarda son aşamaya gelen Galatasaray'a Fransa'dan kötü haber geldi.

Son dakika haberi: Galatasaray'a Gedson Fernandes şoku! Herkes 'Beşiktaş' derken flaş gelişme...

Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik ve Mustafa Kapı'nın formasını Ligue 1'in son şampiyonu Lille, Gedson Fernandes için devreye girdi.

Son dakika haberi: Galatasaray'a Gedson Fernandes şoku! Herkes 'Beşiktaş' derken flaş gelişme...

Renato Sanches'i satmaya hazırlanan Fransız ekibi, Portekizli orta sahanın alternatifi olarak vatandaşı Gedson Fernandes'i listesine ekledi.

Son dakika haberi: Galatasaray'a Gedson Fernandes şoku! Herkes 'Beşiktaş' derken flaş gelişme...

Gedson, Galatasaray'ı istese de Fransızlar, Benfica'nın talep ettiği 10 milyon Euro'yu vererek transferde işleri karıştırabilir.

Son dakika haberi: Galatasaray'a Gedson Fernandes şoku! Herkes 'Beşiktaş' derken flaş gelişme...

BURAK ELMAS 'KISA SÜREDE ARAMIZA KATILACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM' DEMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde Gedson Fernandes hakkında konuşan Galatasaray Başkanı Burak Elmas transferin bitme aşamasında olduğunu vurgulamıştı.

Son dakika haberi: Galatasaray'a Gedson Fernandes şoku! Herkes 'Beşiktaş' derken flaş gelişme...

Elmas açıklamasında, "Gedson ile tam anlaşmıştık ancak Benfica kulübünde adeta devrim oldu. Kısa sürede Gedson Fernandes'in aramıza katılacağını düşünüyorum. Oyuncu gelmek istiyor" ifadelerini kullamıştı.

Son dakika haberi: Galatasaray'a Gedson Fernandes şoku! Herkes 'Beşiktaş' derken flaş gelişme...

Gedson Fernandes geçen sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 18 maçta 1 gol, 3 asistlik performans sergilemişti.

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Son dakika haberi: Galatasaray'a Gedson Fernandes şoku! 'Beşiktaş' derken flaş gelişme...
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