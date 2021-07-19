Son dakika haberi: Galatasaray'a Gedson Fernandes şoku! 'Beşiktaş' derken flaş gelişme...

Beşiktaş ve Galatasaray, Valentin Rosier ve Rachid Ghezzal'ın ardından Gedson Fernandes transferinde de karşı karşıya gelmişti. Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın 'kısa sürede transferin biteceğini düşünüyorum' dediği Gedson için kötü haber Fransa'dan geldi. İşte son dakika haberinin detayları...
Süper Lig'de geçen sezon kıyasıya bir şampiyonluk yarışı içerisine giren Beşiktaş ve Galatasaray, bugünlerde ise transferde karşı karşıya gelmiş durumda...
Galatasaray, Valentin Rosier ve Rachid Ghezzal için devreye girerken, Beşiktaş da Gedson Fernandes'i kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Çıkan haberlerde Galatasaray'ın hem Rosier hem de Ghezzal için Sporting Lizbon ve Leicester City ile yıldız oyunculara daha yüksek ücret önerdiği iddia edilmişti.
Galatasaray'ın yaptığı teklifler sonrası daha önce Beşiktaş ile anlaşma aşamasına gelen Leicester City ve Sporting kulüplerinin Siyah-Beyazlılar'dan teklifini arttırmasını istediği kaydedilmişti.
BEŞİKTAŞ'TAN 7.5 MİLYON EURO'LUK TEKLİF
Beşiktaş ise karşı hamle olarak Gedson Fernandes için Portekiz ekibi Benfica'nın kapısını çalmıştı.
Portekiz Record gazetesi, Beşiktaş'ın Gedson'un bonservisinin yarısı için Benfica'ya 7.5 milyon Euro teklif ettiğini yazmıştı.
Haberde ayrıca Benfica'nın Beşiktaş'ın bu teklifine sıcak bakmadığı ve Fernandes için daha iyi teklifler beklediği kaydedilmişti.
ŞİMDİ DE LILLE DEVREYE GİRDİ
Gedson için Benfica ile pazarlıklarda son aşamaya gelen Galatasaray'a Fransa'dan kötü haber geldi.
Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik ve Mustafa Kapı'nın formasını Ligue 1'in son şampiyonu Lille, Gedson Fernandes için devreye girdi.
Renato Sanches'i satmaya hazırlanan Fransız ekibi, Portekizli orta sahanın alternatifi olarak vatandaşı Gedson Fernandes'i listesine ekledi.
Gedson, Galatasaray'ı istese de Fransızlar, Benfica'nın talep ettiği 10 milyon Euro'yu vererek transferde işleri karıştırabilir.
BURAK ELMAS 'KISA SÜREDE ARAMIZA KATILACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM' DEMİŞTİ
Geçtiğimiz günlerde Gedson Fernandes hakkında konuşan Galatasaray Başkanı Burak Elmas transferin bitme aşamasında olduğunu vurgulamıştı.
Elmas açıklamasında, "Gedson ile tam anlaşmıştık ancak Benfica kulübünde adeta devrim oldu. Kısa sürede Gedson Fernandes'in aramıza katılacağını düşünüyorum. Oyuncu gelmek istiyor" ifadelerini kullamıştı.
Gedson Fernandes geçen sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 18 maçta 1 gol, 3 asistlik performans sergilemişti.